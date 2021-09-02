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Petrol fiyatları geriledi

02.09.2021 - 10:21
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,35 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 71,35 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun "ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretim kesintilerinin kademeli olarak hafifletilmesi" planına devam etme kararı etkili oldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülke, dün video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 20. Bakanlar Toplantısı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının belirsizlik oluşturmaya devam ettiğini ancak piyasa temellerinin güçlendiğine dikkati çekerek, daha önce belirlenen üretim düzenlemesi planına devam etme ve ekim ayı için günlük 400 bin varil üretim artışına gitme kararı aldı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Grup, 18 Temmuz'daki toplantısında ağustos-aralık döneminde petrol üretimini her ay günlük 400 bin varil artırma kararı almıştı. Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları ise geçen hafta 7 milyon 200 bin varil (yüzde 1,7) azaldı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 833 bin varil azalacağı yönündeydi.

Beklentinin üzerinde yaşanan düşüş, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin artışa geçtiği sinyalini verirken ham petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,43 ile 71,65 dolar aralığının direnç, 71,21 ile 70,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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