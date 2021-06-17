Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,05 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 74,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,84 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklamaları sonrası yükselen ABD doları etkili oldu. Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında, olası faiz artırım adımlarının 2023'te başlayabileceğine işaret edildi. Komite daha önce mart ayında 2024 yılına kadar herhangi bir faiz artışının beklenmediğini belirtmişti. Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasına rağmen kısa vadede faizleri beklenenden daha hızlı yükseltebileceğine dair sinyaller vermesi doların değerini uluslararası piyasalarda yükseltti.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla düşmesi ise talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 7 milyon 400 bin varil (yüzde 1,6) azalarak yaklaşık 466 milyon 700 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stoklarının 2 milyon varil (yüzde 0,8) artış göstermesi ise fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Brent petrolde teknik olarak 74,25 ile 74,47 dolar aralığının direnç, 74,03 ile 73,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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