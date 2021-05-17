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Petrol fiyatları geriledi

17.05.2021 - 10:04
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 68,52 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 68,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 68,52 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,27 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, Asya'da dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve buna bağlı olarak alınan kısıtlamaların petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler etkili oldu.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 281 bin 386 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 106 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısının 24 milyon 965 bin 463'e yükseldiği ülkede, toplam can kaybı ise 274 bin 390'e ulaştı.

Uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yaptığı Hindistan'da, salgının büyük şehirlerden kırsal kesimlere doğru kaydığı belirtildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Japonya'da Kovid-19 vakalarının arttığı Hokkaido, Okayama ve Hiroşima eyaletleri, olağanüstü hal (OHAL) kapsamına dahil edildi. Böylelikle OHAL kapsamı, ülke geneli 9 eyalete genişletildi. Tüm bölgelerde 31 Mayıs'a kadar devam edecek OHAL kapsamında, restoran ve barların en geç saat 20.00'ye kadar açık kalmasına müsaade ediliyor, alkol satışına da izin verilmiyor.

Ülkede ayrıca, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Muto Toşiro, Kovid-19 önlemleri kapsamında gerekli görülmesi halinde, deniz aşırı ülkelerden gelecek resmi yetkili sayısının 90 bine çekileceğini, vakaların artması halinde ise bu sayının da düşürüleceğini kaydetti.

Tayvan yönetimi ise cumartesi günü, son günlerde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamaların getirildiğini açıkladı. Yeni kısıtlamalar kapsamında, kapalı mekanlarda en fazla 5 kişinin bir araya gelebileceği, açık mekanlarda ise sosyal aktivitelerin 10 kişiyle sınırlandırıldığı bildirildi. Tayvan'da hükümet yetkilileri tam kapanma kararı vermemekle birlikte insanları evde kalmaları ve paniğe kapılmamaları konusunda uyarıyor.

COLONİAL PİPELİNE'IN DEVREYE ALINMASI ENDİŞELERİ HAFİFLETTİ

ABD'deki siber saldırıya uğrayan Colonial Pipeline boru hattının yeniden devreye alınmasının arz kaynaklı endişeleri hafifletmesi ise fiyatlardaki etkisini sürdürüyor.

Houston'dan New York Limanı'na benzin ve diğer yakıtları taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri 7 Mayıs'ta siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. Yaklaşık 9 bin kilometrelik boru hattının perşembe günü faaliyete geçmesiyle tedarik sıkıntısı yaşanan istasyonlara kademeli olarak yakıt temini sağlanmaya devam ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,05 ile 69,58 dolar aralığının direnç, 68,52 ile 67,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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