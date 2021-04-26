Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 64,66 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 66,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,16 azalışla 64,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,45 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artışın petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişe etkili oldu.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 313 bin 163'e yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.

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Dünyanın en büyük dördüncü petrol ithalatçısı Japonya'da da başkent Tokyo ile Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde Kovid-19 vakalarında artış trendinin devam etmesi nedeniyle dün olağanüstü hal uygulaması başladı.

Bugün piyasalar ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun daha önce aldıkları karar doğrultusunda mayıs ayı itibarıyla uygulayacağı üretim artışına ve grubun çarşamba günü bir araya geleceği toplantıya odaklanmış durumda.

OPEC grubunun bu hafta gerçekleştireceği toplantı teknik bir toplantı olacak. Grubun petrol üretim politikasında değişiklik beklenmiyor. Grup, 1 Nisan'daki toplantısında mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 65,01 ile 65,50 dolar aralığının direnç, 64,52 ile 64,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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