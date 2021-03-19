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Petrol fiyatları geriledi

19.03.2021 - 10:52
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 62,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,44 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı dün gün içinde Avrupa'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının petrol talebi üzerinde oluşturduğu endişe nedeniyle yüzde 6,94 değer kaybederken, WTI ham petrolü ise yüzde 7,12'lik sert bir düşüş kaydetti.

Kovid-19 salgınında özellikle Avrupa'da vaka sayılarındaki artış ve buna bağlı olarak yeni tedbirlerin gündeme gelmesi, petrol talebinin yakın zamanda toparlanamayacağına ilişkin endişeleri artırarak fiyatların düşüşünde etkili olmaya devam ediyor.

Fransa Başbakanı Jean Castex dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle başkent Paris'in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren 4 haftalığına tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

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Salgının durumunun endişe verici olduğunu belirten Castex, "Bu üçüncü dalga birçok Avrupa kentinde görülüyor. Bunun sebebi İngiliz varyantıdır. Bu Kovid-19 vakalarının 4'te 3'ünü oluşturuyor. (İngiliz varyantı) Daha hızlı yayılıyor ve potansiyel olarak daha ciddi." ifadesini kullandı.

İtalya da pazartesi günü Kovid-19'un daha bulaşıcı türlerinde artan vakalar sebebiyle 21 idari bölgeden 20'sinde tedbirleri kapanmaya yakın derecede sıkılaştırmıştı. Ülkede 12 bölge çok yüksek riskli "kırmızı" kategoriye, 8 bölge de yüksek riskli "turuncu" kategoriye alınırken yaklaşık 7 milyon öğrenci yeniden uzaktan eğitime geçmişti.

Yeni tedbirlerin gündemde olduğu Almanya'da ise Robert Koch Enstitüsü dün yaptığı açıklamada, son 24 saatte 17 bin 504 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulan ülkede üçüncü dalga salgının mart ayında başladığını belirtti.

Yeni vaka sayıları ocak ve şubatta hızla düşen Almanya'da, mart ayının başından itibaren vakalar tekrar artmaya başlamıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları 4 Mart'ta düzenledikleri toplantıda, vaka sayılarının belirli sınırları aşması halinde yeniden 7 Mart öncesinde geçerli olan sert tedbirlere dönüleceği kararını almıştı.

Öte yandan, birçok Avrupa ülkesinde kanda pıhtılaşma riskini artırdığı ve beyin kanamasını tetikleyebileceği gerekçesiyle kullanımı askıya alınan Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısına yönelik endişeler de fiyatları baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,24 ile 64,13 dolar aralığının direnç, 62,35 ile 61,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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