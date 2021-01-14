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Petrol fiyatları geriledi

14.01.2021 - 10:19
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sıkılaştırılmasının "petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesini artırması fiyatlar üzerinde etkisini sürdürüyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 56,01 dolardan işlem görüyor.

Dün 57,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,06 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 düşüşle 56,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,93 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sıkılaştırılmasının "petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" endişesini artırması fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 92 milyonu aşarken, salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 milyon sınırına dayandı.

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ABD ve İngiltere'de günlük ölüm sayılarının en yüksek seviyeye çıkması tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerini artırırken, Çin'de yeni vakaların tespit edildiği şehirlerde kısıtlamalara rağmen vaka sayısındaki yükseliş devam ediyor.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşmesi fiyatların aşağı yönlü seyrini belli ölçüde engelliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı verilere göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3,2 milyon varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından uygulanacağı öngörülen ekonomik destek paketine ilişkin beklenti de fiyatların düşüşünü kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 56,04 ile 56,29 dolar aralığının direnç, 55,79 ile 55,54 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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