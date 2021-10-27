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Petrol fiyatları düşüşte!

27.10.2021 - 10:22
Petrol fiyatları düşüşte! | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,89 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 84,89 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,75 dolardan alıcı buldu. Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) öngörüsüne göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 318 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 650 bin varil artacağı yönündeydi.

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API tahminlerine göre, ABD'de benzin stoklarında 500 bin varil artış yaşandı. Söz konusu verinin, ülkede ulaşım kaynaklı talebin de düştüğüne işaret etmesi fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. Uzmanlar, kısa vadede arzın talebin gerisinde kalması nedeniyle doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin süreceğini ve kış döneminde bu durumun üreticileri petrol kullanımına teşvik etmesiyle fiyatlardaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,36 ile 85,93 dolar aralığının direnç, 84,79 ile 84,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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