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Petrol fiyatları düşüşte

01.10.2021 - 11:10
Petrol fiyatları düşüşte | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 düşüşle 78,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,86 dolardan alıcı buldu.

Son haftaları yükselişle geçiren petrol fiyatlarındaki artış eğilimi, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden
oluşan OPEC grubunun yetersiz arz endişelerinin güçlendiği piyasada üretim artışına gideceği beklentisiyle sınırlandı.

OPEC grubunun 4 Ekim'de bir araya geleceği 21. Bakanlar Toplantısı'ndan mevcut anlaşma kapsamında gelecek aylarda günlük 400 bin varil üretim artışının devamı yönünde kararın çıkması öngörülüyor.

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OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, çarşamba günü Ortak Teknik Komitesi (JTC) toplantısında yaptığı açıklamada, uygulamadaki üretim artışı planının piyasalara arz fazlalığı potansiyeline karşı koruma sağlarken talebi karşılamak için kademeli üretim artış ihtiyacını da dengelemeye devam ettiğini ifade etmişti.

Uzmanlar, artan talep karşısında piyasalardaki arz endişelerini hafifletmenin yanı sıra elektrik üreticilerinin yüksek doğal gaz fiyatları nedeniyle daha avantajlı olan petrole geçme ihtimalinin grubu daha fazla üretim yapmaya teşvik edebileceğini de kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 78,64 ile 79,25 dolar aralığının direnç, 78,03 ile 77,42 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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