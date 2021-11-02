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Petrol fiyatları 85 doların üzerinde!

02.11.2021 - 10:42
Petrol fiyatları 85 doların üzerinde! | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,04 dolardan işlem görüyor.

 

Dün 85,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 85,04 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,25 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol talebindeki artış ve yetersiz arz nedeniyle son 3 yılın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun mevcut üretim artışı planına bağlı kalacağı beklentisiyle yükselişini sürdürüyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Piyasalar, OPEC grubunun 4 Kasım'da bir araya gelerek aralık ayında uygulanacak kesinti miktarını görüşeceği toplantıya odaklandı. Uzmanlar, piyasalarda güçlenen yetersiz arz endişelerine ve ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrısına rağmen grubun üretim politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini kaydetti.

Grup, 18 Temmuz'daki toplantısında ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretimini her ay 400 bin varil artırma kararı almıştı. Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'in dizel talebindeki artışı karşılamak için rafinerilerde üretimi artırdığına ilişkin haber akışı ise fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 85,19 ile 85,80 dolar aralığının direnç, 84,58 ile 83,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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