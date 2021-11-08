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Petrol fiyatları 83 doların üzerinde

08.11.2021 - 11:20
Petrol fiyatları 83 doların üzerinde | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,68 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 83,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,14 artışla 83,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,28 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco dün Asyalı petrol tüketicileri için ham petrolün fiyatını aralık ayı için 1,40 dolardan 2,70 dolara yükselttiğini duyurdu.

Aramco'nun bu adımı, yetersiz arz endişelerinin sürdüğü piyasalarda talebin güçlü kalmaya devam ettiği algısına yol açarak fiyatların yükselişinde etkili oldu.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen 4 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantısında daha önce belirlenen üretim planı kapsamında aralık ayı için günlük 400 bin varil üretim artışını koruma kararı aldı.

Grubun bu kararından sonra ABD Başkanı Joe Biden cumartesi günü yaptığı açıklamada, yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için "başka araçlara" da sahip olduklarını söyledi. Bu açıklama piyasalarda ABD'nin stratejik petrol rezervlerini kullanacağına dair beklentilere yol açtı.

Öte yandan, dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'in petrol ithalatının ekimde son üç yılın en düşük seviyesine gerilemesi fiyatlardaki yükselişi sınırladı. Söz konuşu düşüşte, devlete ait rafinerilerin yüksek fiyatlar nedeniyle alımlarını durdurması, bağımsız rafinerilerinin alımlarının da sınırlandırılması etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 83,75 ile 83,93 dolar aralığının direnç, 83,57 ile 83,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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