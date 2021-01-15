‹ Önceki Haber Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de Sonraki Haber › "Ons altında 1864 dolar kritik seviye" "Ons altında 1864 dolar kritik seviye"

Petrol fiyatları 55 dolar sınırında

15.01.2021 - 10:27
Petrol fiyatları 55 dolar sınırında | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 55,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 56,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,35 düşüşle 55,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,04 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayılarının artması nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği ve petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişeleri etkili oldu.

Çin'de, Pekin'i çevreleyen Hebei eyaleti başta olmak üzere birçok eyalette vaka sayılarının artmasıyla son 10 ayın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi ülkede, salgınla mücadele kapsamında 28 milyondan fazla insan için sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 8 ay sonra ilk kez Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 93,1 milyonu aşarken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD 23,3 milyondan fazla vaka sayısıyla ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan, ABD'de salgının ekonomik etkilerine yönelik ilave destek paketi beklentisi fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, dün salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini açıkladı.

Biden, 400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağını, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar ayrılacağını ifade etti. Belirli bir gelir seviyesinin altındakilere 3. kez nakit para yardımı yapılması önerilen kurtarma paketinde, daha önce 600 dolar nakit para ödenen vatandaşlara bu defa 1400 dolar verilmesi planlanıyor.

Çin'in güçlü ekonomik verileri de fiyatların aşağı yönlü seyrini engelliyor. Dün açıklanan gümrük verilerine göre, Çin'in ham petrol ithalatı geçen yıl salgına rağmen yüzde 7,3 artış gösterdi.

Brent petrolde teknik olarak 56,10 ile 56,70 dolar aralığının direnç, 55,50 ile 54,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.544 Değişim: -0,17% Hacim : 15.185 Mio.TL Son veri saati : 13:34
Düşük 1.532 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,3894 Değişim: 0,39%
Düşük 7,3521 15.01.2021 Yüksek 7,4248
Açılış: 7,3609
8,9718 Değişim: 0,04%
Düşük 8,9346 15.01.2021 Yüksek 9,0047
Açılış: 8,9683
440,68 Değişim: 0,72%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 442,38
Açılış: 437,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.