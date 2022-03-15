Petrol fiyatları 100 doların altına geriledi | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları jeopolitik risklerin azalmasıyla 100 doların altına gerilerken; Brent petrol şu dakikalarda yüzde 7’nin üzerinde değer kaybı yaşıyor.

Brent petrolün varil fiyatı 15 gün aradan sonra tekrar 100 doların altını görürken; petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ana sebebi olarak Rusya-Ukrayna arasında yapılan ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanması görülüyor.

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta salı günü Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesiyle 133 dolara yükselerek 2008 yılından beri en yüksek seviyeyi görürken, bugünkü işlemlerde 97 dolara kadar geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, yeni güne 105 dolardan başlarken; gün içerisinde en yüksek 106 doları gördü. Brent petrol saat 14:57 itibarıyla ise, yüzde 7’nin üzerinde düşüşle 99 dolardan işlem görüyor.

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Petrol fiyatlarında haber akışlarına da bağlı olarak dalgalanma devam ederken; Brent petrol tarihi zirvesini Temmuz 2008 yılında 147 dolara yükselerek görmüştü. Ayrıca, Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı konumunda yer alıyor ve ayrıca dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi olarak bulunuyor.

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