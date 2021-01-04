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Petrol fiyatları 10 ayın zirvesinde!

04.01.2021 - 10:45 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları 10 ayın zirvesinde! | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 53 dolardan işlem görürken; böylelikle brent petrol 5 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyi gördü.

Brent petrolün varil fiyatı, perşembe günü 51,84 dolara kadar yükselirken, günü 51,80 dolar seviyesinde tamamladı. Yılbaşı tatili nedeniyle cuma günü küresel piyasalarda işlem yapılmadı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,32 artışla 53 dolardan işlem gördü. Söz konusu artışla Brent petrolün varil fiyatı, 5 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 49,55 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun bugün gerçekleştireceği ve şubat ayına ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı sonrasında mevcut üretim kesintisinin devam edeceğine ilişkin beklenti fiyatların yükselişinde etkili oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo dün yaptığı açıklamada, ham petrol talebinin bu yıl günlük 5,9 milyon varil artışla günlük 95,9 milyon varile çıkmasının beklendiğini ancak yılın ilk yarısında talepte düşüş riskinin devam ettiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı dağıtım çalışmaları da fiyatların yükselmesinde etkili oldu. Piyasalarda aşı uygulamaları sonrası tedbirlerin gevşetileceği ve ekonomilerin hızla toparlanacağı beklentisi petrol talebinin artacağı umudunu destekliyor.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OPEC grubunun, ocak ayından itibaren günlük petrol üretimini kademeli olarak her ay 500 bin varil artırma kararı aldığını anımsatarak, bugünkü toplantıda bu adımının piyasalara etkisinin değerlendirileceğini aktardı.

Chalhoub, "Bir kez daha, petrol üreticilerinin petrol piyasalarını etkileme esnekliği ve kapasitesinin yanı sıra grubun birliği test edilecek ve bazı üyelerin salgın kaynaklı küresel ekonomik zorluklarla başa çıkmakta diğerlerinden daha iyi koşullara sahip olduğu ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

OPEC grubu, 3 Aralık 2020'de vardığı anlaşma doğrultusunda ocakta petrol üretimini günlük 500 bin varil artırma kararı almıştı. Grup ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde her ay toplantı düzenleyecek ve bir sonraki ay için üretimini günlük 500 bin varili geçmeyecek şekilde artırabilecek.

Brent petrolde teknik olarak 53,11 ile 53,64 dolar aralığının direnç, 52,58 ile 52,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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