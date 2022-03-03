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Petrol fiyatı 9 yılın zirvesini gördü!

03.03.2022 - 11:23
Petrol fiyatı 9 yılın zirvesini gördü! | Emtia Haberleri

Ukrayna savaşı sonrası petrol fiyatlarında ralli sürerken, bugün geçtiğimiz 9 yılın zirvesini gördü.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatması sonrası piyasalarda hareketlilik sürüyor. Petrol fiyatları soluksuz yükselişini sürdürürken; Brent petrol bugün içinde 119,75 dolara kadar yükseldi ve böylelikle 12 Şubat 2013 yılından beri en yüksek seviyeyi gördü. Ukrayna savaşı sonrası birçok emtiada az endişesi sebebiyle yükselişler sürerken; ekonomistler petrol fiyatlarında yaşanan rallinin devam edebileceğini belirtiyor.

OPEC+ ÜYELERİNİN KARARI BEKLENTİLERE PARALEL

OPEC ve müttefikleri Nisan ayı için beklentiye paralel karar alarak günlük üretimi 400 bin varil artırdı. Piyasalarda da Rusya-Ukrayna krizine rağmen sınırlı bir üretim artışı kararı çıkması bekleniyordu. Rusya işgalinin gölgesinde geçen toplantıda 23 ülkeden oluşan koalisyon kademeli üretime devam etme kararı aldı.


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