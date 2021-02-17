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Petrol fiyatı 64 doları aştı

17.02.2021 - 10:25 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatı 64 doları aştı | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de dondurucu soğukların neden olduğu arz kesintisinin etkisiyle uluslararası piyasalarda 64,41 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 63,35 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, bugün saat 16.18 itibarıyla, kapanışa göre yüzde 1,67 artışla 64,41 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,88 dolardan alıcı buldu.

En son geçen yıl 22 Ocak'ta 64,58 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 64,74 dolara kadar yükseldi. WTI ham petrolün varili ise 61,26 dolara kadar çıktı.

Fiyatlardaki artışta, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin güneyindeki Teksas eyaletinde kış koşulları nedeniyle yaşanan arz kesintisi etkili oldu.

ABD'nin iç ve güney eyaletlerini etkisi altına alan sert kış şartları nedeniyle elektrik ve ısıtma sorunu yaşanırken, ülkenin herhangi bir eyaletinden daha fazla petrol ve doğal gaz üretiminin gerçekleştiği Teksas'ta kuyu ve rafineriler çalışamaz hale geldi.

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Soğuk hava nedeniyle donan ekipmanlar ve elektrik arzında yaşanan aksamalar, petrol ve doğal gaz üreticilerini faaliyetlerini durdurmaya veya düşük kapasitede çalışmaya zorladı.

Toplam 31 rafineriye ev sahipliği yapan ve günlük yaklaşık 4,6 milyon varil üretimin gerçekleştirildiği Teksas'ta ham petrol üretiminde yarı yarıya düşüş yaşanırken, bu durum artan taleple birlikte petrol fiyatlarında da yükselişe neden oldu.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, soğuk hava şartlarının Teksas ve çevresinde etkisini birkaç gün daha sürdüreceği uyarısında bulunurken, kar ve buzlu yağmur yağışıyla soğuk havanın daha güneye ve kuzeydoğu bölgesine doğru genişleyeceğini kaydetmişti.

Öte yandan, fiyatlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı üretim kesintisiyle desteklenmeye devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü bugün açıklayacağı tahmininde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüşe işaret edilirse fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.


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