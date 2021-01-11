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Petrol fiyatı 55 dolar sınırında!

11.01.2021 - 10:59
Petrol fiyatı 55 dolar sınırında! | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 55,13 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 56,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 55,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,68 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı sonrasında kısıtlama önlemlerinin alınması ve salgınla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde tedbirlerin sıkılaştırılmasının petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişelerini artırması etkili oldu.

Başkent Pekin'i çevreleyen Hebei eyaletinde yeni enfeksiyonların artmasıyla, Çin ana karasında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Hebei eyaletinde yer alan Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde halk 7 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyarılırken, başkent Pekin ve Hebei arasında seyahat kısıtlaması getirildi.

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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 8 adet artarak 275'e yükseldi. Söz konusu artış, ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlası yaşanacağına işaret etmesi nedeniyle fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının yılın ilk haftasında OPEC grubunun kararı ve ABD'de yeni bir teşvik paketi beklentisiyle, Şubat 2020'den bu yana rekor seviyelere ulaşarak önemli bir sıçrama gösterdiğini söyledi.
Bu durumun gelecek aylarda değişebileceğini ve fiyatların yukarı yönlü ivmesini devam ettiremeyebileceğini ifade eden Chalhoub, "Kovid-19 salgını ve Libya kaynaklı arz fazlasına yönelik endişeler devam ederken, Biden yönetiminin Tahran ile ilgili hamlelerine bağlı olarak İran petrol üretimindeki potansiyel artış ve OPEC grubunun atacağı adımlar petrol piyasalarını etkileyebilecek başlıca belirsizlikler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 55,27 ile 55,52 dolar aralığının direnç, 55,02 ile 55,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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