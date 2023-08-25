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Petrol düşüşünü sürdürüyor

25.08.2023 - 08:07 | Son Güncelleme :
Petrol düşüşünü sürdürüyor | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları iki haftalık düşüş serisini devam ettiriyor.

Petrol fiyatları hafif yükseliş kaydetse de doların güçlenmesi ve arz sıkıntısına ilişkin endişelerin düşmesi nedeniyle iki haftalık düşüşüne doğru yol alıyor.

Brent ham petrolü yüzde 0,3 artışla varil başına 83,64 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta ham petrolü yüzde 0,3 artışla varil başına 79,33 dolardan işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta gerileyen ham petrol fiyatlarının, bu haftayı da yüzde 1,5-2,5 aralığında düşüşle tamamlaması bekleniyor.


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