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Petrol düşüşe geçti

Güncelleme Tarihi:

#Petrol#Emtia#Fiyat
Petrol düşüşe geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 07:06

İsrail'in İran'ın petrol hedeflerini vurmayacağına yönelik güvence vermesi petrol fiyatlarını aşağı çekti.

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İsrail'in İran petrol hedeflerini vurmayacağı yönünde ABD'ye güvence verdiği yönündeki haberlerin arz kesintisi korkularını hafifletmesi ve OPEC'in 2024 ve 2025 yıllarında küresel petrol talebi büyümesi görünümünü düşürmesinin ardından petrol fiyatları neredeyse %3 düştü.

Şu sıralarda, Brent ham petrol vadeli işlemlerde 2,24 dolar, yüzde 2,89 düşüşle varil başına 75,22 dolardan işlem görüyor. ABD Batı Texas petrolü de vadeli işlemlerde 2,14 dolar düşüşle varil başına 71,70 dolar seviyesinde.

Fiyatlar bu hafta yaklaşık 4 dolar düşerek, yatırımcıların İsrail'in İran'dan gelen bir füze saldırısına misilleme yapmayı planladığı için arz riskleri konusunda endişelendiği geçen Cuma gününe kadar olan yedi seansta elde edilen kümülatif kazançları neredeyse sildi.

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#Petrol#Emtia#Fiyat

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