Petrol değişim göstermedi

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Petrol, beş haftadan uzun bir sürenin en büyük kazancının ardından doların zayıflaması ve riskin geniş piyasalara yayılmasıyla durağanlaştı.



West Texas Intermediate, Pazartesi günü yüzde 3,2 yükseldikten sonra varil başına 69 dolar civarında işlem görürken, Brent 73 doların üzerinde kapandı. Doların bir göstergesi ikinci seansta düştü, bu da para biriminde fiyatlandırılan emtiaları çoğu alıcı için daha ucuz hale getirdi ve Wall Street hisse senetleri tırmandı. Asya hisseleri yükselmeye hazırlanıyor.



Petrol, Çin talebine ilişkin endişeler ve bol küresel arzın görünüm üzerinde baskı oluşturması nedeniyle yıl için hala düşük. WTI için hemen teslim vadeli kontratlar ile bir ay sonrası için vadeli kontratlar arasındaki fiyat farkı Şubat ayından bu yana ilk kez negatif bölgede işlem gördü.