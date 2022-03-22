Petrol ‘ambargo endişeleriyle’ yükseldi | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları, Avrupa Birliği'nin de Rusya'ya yönelik petrol ambargosu planını gündeme getirmesiyle yükselişe geçti.

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosunu değerlendirdiği haberleriyle petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı, 119 doların üzerini test ederken; saat 14:23 itibarıyla yüzde 0,35 oranında yükselişle 115 dolardan işlem görüyor.

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PETROL 14 YILIN ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ

8 Mart tarihinde ABD ve İngiltere’den peş peşe gelen ambargo haberleriyle; Brent petrol fiyatları 133 dolara kadar yükselerek 14 yılın zirvesine ulaşmıştı. İngiltere Rus petrol ürünleri ithalatını yıl sonuna kadar kademeli olarak bitireceğini duyurmuş; ABD Başkanı Biden ise Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklandığını açıklamıştı.

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