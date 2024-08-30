  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Petrol 79 dolar seviyesinde
‹ Önceki Haber Zorunlu karşılıklarda önemli değişiklik Zorunlu karşılıklarda önemli değişiklik

Petrol 79 dolar seviyesinde

30.08.2024 - 09:51 | Son Güncelleme :
Petrol 79 dolar seviyesinde | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,82 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 artarak 79,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 76,23 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi, Libya'daki üretim kesintileri ve Irak'ın olası üretim azaltma planları nedeniyle küresel arzın daralabileceği endişeleri etkili oldu. Bu da petrol fiyatlarının az da olsa yukarı yönlü hareket etmesine yol açtı.

Haberin Devamı

Libya Ulusal Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, "Petrol ve doğalgazın üretimin durdurulacağı duyurusu sonucunda oluşan zarar, üretimin 3 gün önce durdurulmasından bu yana 120,3 milyon doları aştı." ifadelerine yer verildi.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümet, Merkez Bankasının yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 26 Ağustos'ta tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini, üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmişti.

Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi, fiyatlar üzerinde etkili oluyor. ABD ekonomisinin dayanıklılığına dair işaretler ve faiz indirimi beklentileri de petrol fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Ülkede faiz indirimine gidilmesinin ekonomik hareketliliği ve petrol talebini artırması bekleniyor.

Orta Doğu'da süren çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi, piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılar sürüyor.

Haberin Devamı

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı ile Tulkerim kentlerinde bulunan İsrail askerlerine karşı şiddetli bir çatışma içinde olduklarını açıkladı.

Kassam Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mücahitlerimiz, Cenin ve Tulkerim’e giren işgal güçleriyle mermi ve patlayıcılarla çatışmaya devam ediyor. Mücahitlerimiz, bölgeye giren işgal güçlerine ait askeri araçlarda 10'dan fazla kara bombası patlatmayı başardı." ifadelerine yer verildi.

İsrail Güvenlik Kabinesinin Mısır-Gazze Şeridi sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin işgalinin devam etmesini onayladığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda işgalin sürmesine ilişkin çizilen haritaları Güvenlik Kabinesine sunduğu belirtildi. Yapılan oylamada, Güvenlik Kabinesinin 10 üyesinden 8'inin İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndaki işgalinin devam etmesinden yana oy kullanmasıyla önerinin kabul edildiği ifade edildi.

Brent petrolde teknik olarak 79,90 ile 82,44 dolar aralığının direnç, 77,36 ile 74,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.833 Değişim: 0,78% Hacim : 85.865 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 9.705 29.08.2024 Yüksek 9.888
Açılış: 9.762
34,0721 Değişim: 0,01%
Düşük 34,0466 30.08.2024 Yüksek 34,0917
Açılış: 34,0682
37,8097 Değişim: 0,19%
Düşük 37,6998 30.08.2024 Yüksek 37,8491
Açılış: 37,7396
2.759,92 Değişim: -0,08%
Düşük 2.751,80 30.08.2024 Yüksek 2.765,21
Açılış: 2.762,08
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.