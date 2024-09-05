  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Petrol 73 dolar sınırında
‹ Önceki Haber TOBB'dan ağustosta 4 bin 591 onay TOBB'dan ağustosta 4 bin 591 onay Sonraki Haber › Yurt yerleştirme sonuçları açıklandı Yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

Petrol 73 dolar sınırında

05.09.2024 - 11:00 | Son Güncelleme :
Petrol 73 dolar sınırında | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 72,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 69,04 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ekim itibarıyla başlaması planlanan üretim artışını erteleyebileceği öngörüsüyle yükseldi.

Haberin Devamı

Söz konusu beklenti, piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 7,4 milyon varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu veri, ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Bunun yanı sıra, ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri petrol piyasasında risk algısının ve fiyatların yükselişine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bu ay 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğine ilişkin tahminler yüzde 45'e yükseldi.

Ülkede faiz indirimine gidilmesi, ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini kaybetmesine yol açarak talebi olumlu yönde etkileyeceğinden, petrol fiyatlarının artışını destekliyor.

Haberin Devamı

ABD Dolar Endeksi, önceki işlem seansına göre saat 09.15'te (06.15 GMT) yüzde 0.09 azalarak 101,27'ya düştü.

Brent petrolde teknik olarak 74,21 ile 75,73 dolar aralığının direnç, 71,76 ile 70,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.971 Değişim: -0,14% Hacim : 19.387 Mio.TL Son veri saati : 11:07
Düşük 9.926 05.09.2024 Yüksek 10.040
Açılış: 10.031
33,9779 Değişim: -0,07%
Düşük 33,8790 05.09.2024 Yüksek 34,0534
Açılış: 34
37,8078 Değişim: 0,27%
Düşük 37,7017 05.09.2024 Yüksek 37,8729
Açılış: 37,7059
2.738,41 Değişim: 0,36%
Düşük 2.725,17 05.09.2024 Yüksek 2.742,60
Açılış: 2.728,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.