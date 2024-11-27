Petrol 72 doların üzerinde

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Dün 73,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artarak 72,30 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi planlarının etkisiyle yükseldi.

Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Donald Trump'ın gümrük vergilerini geniş tabanlı ekonomik ve jeopolitik araç olarak kullanacağını öngören ve politikaların hala yeterince fiyatlandırılmadığını düşünen Deutsche Bank araştırmacıları, ilave gümrük vergisi planlarına ilişkin 10 maddelik bir analiz yayımladı.

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Bu doğrultuda, gümrük vergilerinin ABD'nin toplam ticaretinin yüzde 40'ını kapsadığı ve yeni vergilerin üç ülkeyle sınırlı olsa da ABD'nin Avro Bölgesi dışındaki üç büyük ticaret ortağına uygulanacağı vurgulanarak, kararın ekonomik etkisinin büyük olabileceği öngörüldü. Söz konusu durum, petrol tedarik zincirindeki maliyetleri yükselteceği için fiyatları yukarı yönlü destekliyor

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz oranlarını düşüreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanması da petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Fed'in gelecek ay yüzde 63 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülürken, yüzde 37 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı fiyatlanıyor.

Bununla birlikte, ABD'de ham petrol stoklarının beklenenin üzerinde düştüğüne işaret eden veriler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin arttığına yönelik algıyı besleyerek fiyat artışını destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 5 milyon 935 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 250 bin varil artacağı yönündeydi.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 73,23 doların direnç, 70,51 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.