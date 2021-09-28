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OPEC'ten petrol için 2045 tahmini

28.09.2021 - 17:52
OPEC'ten petrol için 2045 tahmini | Emtia Haberleri

Petrolün 2045'e kadar küresel enerji portföyünde en büyük paya sahip kaynak olarak kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 2045 yılına kadar küresel ekonomi, enerji ve petrol talebi ile arzına ilişkin orta ve uzun vadeli tahminlerini içeren "2021 Dünya Petrol Görünümü" raporuna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu geçen yıl günlük 275,4 milyon varil petrol eşdeğeri seviyesinde olan küresel enerji talebi, 2045'te günlük 352 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşacak.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dışı ülkelerin enerji talebi, 2045'e kadar günlük 76,5 milyon varil petrol eşdeğeri artışla 250 milyon varil petrol eşdeğerine yükselecek ve küresel birincil enerji talebinin yüzde 70'inden fazlasını oluşturacak. Söz konusu büyümede, Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki nüfus artışı ve büyüyen ekonomiler rol oynayacak.

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Enerji verimliliği ve düşük karbonlu teknolojilerin kullanımına yönelik çalışmaların yoğunlaşmasıyla uzun vadede yatay seyir izlemesi beklenen OECD ülkelerinin enerji talebi, salgından kısmi toparlanmayla orta vadede zirve yapacak, 2045'te ise 2020'de olduğu gibi günlük yaklaşık 102 milyon varil petrol eşdeğerine gerileyecek.

PETROL TALEBİNDE BÜYÜME DEVAM EDECEK

Petrol, talepteki büyümenin 2020-2045 döneminin ikinci yarısında yavaşlamasına ve yenilenebilir, doğal gaz ve nükleer gibi diğer enerji kaynaklarındaki güçlü büyümeye rağmen küresel enerji portföyündeki en büyük payı elinde tutacak.

Küresel petrol talebi, uzun vadede 2020'deki günlük 82,5 milyon varil petrol eşdeğerinden 2045'te 99 milyon varil petrol eşdeğerine yükselecek.

Geçen yıl küresel enerji talebinin yüzde 30'unu oluşturan petrol, salgın sonrası talepteki toparlanmanın etkisiyle 2025'e kadar kademeli olarak yüzde 31'in üzerine çıkacak, ardından düşüşe geçerek 2045'e kadar yüzde 28 olacak.

"DİĞER YENİLENEBİLİR" VE GAZIN ENERJİ TALEBİNDEKİ YERİ GÜÇLENECEK

Biyokütle ve hidroelektrik dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarını ifade eden "diğer yenilenebilir" enerji kaynaklarına talep, 2020-2045 döneminde günlük 6,8 milyon varil petrol eşdeğerinden 36,6 milyon varil petrol eşdeğerine çıkacak.

Söz konusu dönemde en hızlı büyüyen enerji kaynağı olarak öne çıkan "diğer yenilenebilir" enerji kaynaklarının küresel enerji portföyündeki payı düşen maliyetler ve emisyonların azaltılmasına odaklanan politikaların etkisiyle 2020'deki yüzde 2,5 seviyesinden 2045'te yüzde 10'un üzerine ulaşacak.

Küresel doğal gaz talebi de 2045'e kadar günlük 21,6 milyon varil petrol eşdeğeri artışla 85,7 milyon varil petrol eşdeğerine yükselecek ve yüzde 24,4 pay ile küresel enerji portföyünde en fazla pay sahibi ikinci kaynak haline gelecek.

Emisyonların azaltılmasına yönelik önlemler sonucunda 2045'e kadar günlük yaklaşık 12 milyon varil petrol eşdeğeri azalacağı öngörülen kömür talebinin küresel enerji portföyündeki payı ise 2020-2045 döneminde yüzde 26,5'ten yüzde 17,4'e gerileyecek.


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