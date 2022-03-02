OPEC+ üyelerinin kararı beklentilere paralel | Emtia Haberleri

OPEC+ üyeleri nisan ayında beklentiye paralel karar alarak günlük üretimi 400 bin varil artırdı.

OPEC ve müttefikleri Nisan ayı için beklentiye paralel karar alarak günlük üretimi 400 bin varil artırdı. Piyasalarda da Rusya-Ukrayna krizine rağmen sınırlı bir üretim artışı kararı çıkması bekleniyordu. Rusya işgalinin gölgesinde geçen toplantıda 23 ülkeden oluşan koalisyon kademeli üretime devam etme kararı aldı. OPEC'ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temellerinin ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı ifade edildi.