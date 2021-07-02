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OPEC toplantısı ertelendi

02.07.2021 - 09:54 | Son Güncelleme :
OPEC toplantısı ertelendi | Emtia Haberleri

Dün yapılması planlanan OPEC+ toplantısı Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni teklifi kabul etmemesi üzerine bugüne ertelendi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu onunla birlikte hareket eden ülkelerin (OPEC+) dün yapması planlanan toplantısı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üretimde yapılan kesintilerin hemen gevşetilmesi ve 2022'ye kadar uzatılması teklifini kabul etmemesi üzerine bugüne ertelendi.

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OPEC+ kaynakları örgüt içerisinde en fazla üretim seviyesine sahip iki ülke olan Suudi Arabistan ve Rusya'nın bu yılın Ağustos-Aralık aylarında petrol üretimini günlük 0.4 milyon varil artırma konusunda ön anlaşmaya vardıklarını söylemişlerdi.

Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebinde ciddi azalma yaşanmış ve OPEC+ geçtiğimiz sene Mayıs ayından itibaren üretimde günde 10 milyon varil kesintiye gitme konusunda anlaşmıştı. Kesintilerin Nisan 2022'ye kadar azalarak devam etmesi planlanırken şu anda kesintiler günde 5.8 milyon varil seviyesinde.


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