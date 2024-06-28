LPG ithalatı nisanda yıllık bazda yüzde 16 arttı | Emtia Haberleri

Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 355 bin 125 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince, Cezayir, ABD, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Libya, Yunanistan ve İtalya'dan ithalat yapıldı.​​​​​​​

LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 355 bin 125 ton oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde119 artarak 41 bin 291 ton olarak kayıtlara geçti.

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İhracat, Almanya, Ukrayna,Romanya, İsviçre, Lübnan, Bulgaristan, Birleik Arap Emirlikleri, KKTC, Lübnan, Singapur ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 10 ülke ve bölgeye yapıldı.​​​​​​​

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 25,3 artarak 74 bin 553 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin nisanda LPG satışı, yaklaşık 348 bin 128 ton olarak hesaplandı.​​​​​​​

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 85,8 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 11,9 ile tüplü LPG ve yüzde 2,2 ile dökme LPG izledi.​​​​​​​

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