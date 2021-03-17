‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

Küresel petrol talebi 2021'de 5,5 milyon varil artacak

17.03.2021 - 13:14
Küresel petrol talebi 2021'de 5,5 milyon varil artacak | Emtia Haberleri

Küresel petrol talebinin, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,5 milyon varil artışla 96 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) şubat ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Asya, Avrupa ve ABD'de etkili olan soğuk hava nedeniyle yılın ilk çeyreğinde petrol talebi tahmin edilenden daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 5,5 milyon varil/gün (yüzde 6) artışla günlük 96 milyon 500 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Petrol talebinde 2021'de günlük 35 milyon 800 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 100 bin varille Amerika kıtası ve 13 milyon 900 bin varille Avrupa izleyecek.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Güçlü bir ekonomi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı dağıtımının bu yılın ikinci yarısında petrol talebindeki büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

KÜRESEL PETROL ARZI ŞUBATTA AZALDI

Rapora göre, küresel petrol arzı, geçen ay bir önceki aya göre yaklaşık 2 milyon varil/gün düşüşle günlük 91 milyon 570 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Petrol arzındaki düşüşte, ABD'de etkili olan dondurucu soğukların üretimi sekteye uğratması ve Suudi Arabistan'ın gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek üretim kesintisi etkili oldu.

OPEC'in ham petrol üretimi ise şubatta bir önceki aya göre 760 bin varil/gün azalışla günlük 24 milyon 750 bin varile geriledi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 190 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük yaklaşık 29 milyon 940 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise söz konusu dönemde yaklaşık 1 milyon 260 bin varil/gün düşüşle günlük yaklaşık 61 milyon 620 bin varil oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.584 Değişim: 0,89% Hacim : 11.306 Mio.TL Son veri saati : 13:26
Düşük 1.575 17.03.2021 Yüksek 1.589
Açılış: 1.575
7,5011 Değişim: 0,21%
Düşük 7,4818 17.03.2021 Yüksek 7,5283
Açılış: 7,4852
8,9398 Değişim: 0,18%
Düşük 8,9020 17.03.2021 Yüksek 8,9672
Açılış: 8,9237
418,57 Değişim: 0,40%
Düşük 416,29 17.03.2021 Yüksek 420,39
Açılış: 416,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.