Küresel enerji krizi, akaryakıt sektörünü de etkiliyor | Emtia Haberleri

EPGİS Başkanı Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüketiciler üzerindeki negatif etkilerinin azalmasıyla tüketim alışkanlıklarının hızla eskiye dönmeye başladığını belirterek, küresel piyasalarda yaşanan enerji krizi ve özellikle petrol fiyatlarındaki artış gibi konuların akaryakıt sektöründe de fiyat baskısı oluşturduğunu ifade etti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının özellikle ilk döneminde 17 dolara kadar düşen brent petrolün varil fiyatının 80 doların üzerine çıktığını anımsattı.

Salgının ilk dönemlerinde motorinin tonunun 180 dolara kadar gerilediğini kaydeden Aktaş, "Motorinin ton fiyatı, 702 dolardan işlem görüyor. Aradaki devasa oransal farklılıklar maalesef yurt içinde doların da artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yansıyor." ifadelerini kullandı.

Aktaş, akaryakıt fiyatlarındaki en çarpıcı fiyatlamanın bu ay LPG’de gerçekleştiğine değinerek, şöyle devam etti:

"1-30 Eylül tarihleri arasında işlem olarak baz aldığımız Sonatrach fiyatlamasındaki işlem farkı, tonda 100,80 dolar olarak gerçekleşti. Ay başında 661 dolar olan ürün fiyatı, ay sonunda 761,80 dolar olarak kapanış gerçekleştirdi. Bunun dolar kuru karşılığı formülasyonunda bize pompa fiyatlarına yansıması, KDV dahil 71 kuruş olarak gerçekleşti. Bildiğiniz üzere artan ürün ve dolar fiyatlarının pompa satış rakamlarına yansımasını dengelemek için uygulanan eşel mobil sistemi gereği ÖTV karşılanması yapılmasına rağmen ürün fiyatlarındaki sert yükseliş, bu yansımaya neden oldu. Yani devlet LPG’de sadece yüzde 18 KDV dışında herhangi bir vergisel gelire sahip değil. Bu fiyatların tamamı ürün fiyatı diyebiliriz."

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Eşel mobil sisteminde LPG’de limitlerin yaklaşık 2 ay önce dolduğunun altını çizen Aktaş, benzinde söz konusu sistem kaynaklı limitlerin 48,4 kuruş, motorinde ise 12,2 kuruş kaldığına dikkati çekti.

Aktaş, bu hafta içinde bu ürünlere bir zam ihtiyacı doğabileceğini belirterek, "Zam ihtiyacında ilk olarak bu rakamlar ÖTV'den karşılanacak olup fazlası oluşur ise maalesef bunlar da pompa satış fiyatlarına yansımaya başlayacaktır." diye konuştu.

Eşel mobil sisteminin Eylül 2020’den beri LPG’de maliyetinin 4 milyar 557 milyon lira olduğunu kaydeden Aktaş, benzin ve motorinle birlikte toplam feragat rakamının yaklaşık 28 milyar 378 milyon lirayı bulduğunu ifade etti.

Aktaş, küresel piyasalarda yaşanan enerji krizinin, enerji türevlerinin tamamında kendini hissettirdiğini aktararak, "OPEC ülkelerinin ham petrol fiyatlarını 65-75 dolar bandında tutma isteği ya da başka bir tabir ile bu rakamların altında oluşacak işlemlerin pandemi süresinde yaşadıkları gelir kayıplarını kapatmayacak olması düşüncesi nedeniyle ham petrol fiyatlarının yıl sonunu varil başına 90 dolar civarında kapatmasını bekliyoruz. Doğal olarak bu olası tekrar yükselme, akaryakıt fiyatlarını etkileyecek olup bizlere de bu, zam olarak yansıyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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