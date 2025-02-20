Kakao krizi büyüyor... Nakliyeci ve tüccarlar anlaşamıyor

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Kakao açığı, en büyük üretici Fildişi Sahili'ndeki yerel ihracatçılar ile dünyanın en büyük iki tüccarı arasında bir çatlağa yol açıyor.



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, bir grup yerel nakliyecinin, ülkenin başlangıçta Olam ve Barry Callebaut'a yönelik olan kakaoyu başka müşterilere ihraç etmelerine izin vermesini istediğini söyledi. Söz konusu talep, iki tüccarın düzenleyici kurum tarafından belirlenen fiyattan daha fazlasını ödemeyi reddetmesinin ardından geldi.



Fiyatların rekor üstüne rekor kırması ve piyasanın son üç sezondur açıklarla boğuşması nedeniyle kakao arzı son derece sıkışık durumda. Bu durum, tüccarlar bunun Fildişi Sahili'ndeki endüstri düzenleyicisi tarafından belirlenen kurallara aykırı olduğunu söylese bile, birçok şirketin güvence altına almak için çiftçilere hükümet tarafından belirlenen fiyattan daha fazla ödeme yaptığı anlamına geliyor.



Fildişi Sahili genellikle her yıl kakao mahsulünün küçük bir yüzdesini, GNI olarak da bilinen yerel nakliyeciler birliği Groupement des Negociants Ivoiriens üyeleri tarafından ihraç edilmek üzere tahsis ediyor. Bloomberg tarafından görülen bir mektuba göre, geçen hafta grup üyelerine, aynı zamanda dünyanın en büyük kakao işleyicilerinden bazıları olan iki tüccarla ihracat sözleşmelerinin yürütülmesini görüşmek üzere ulaşmaları çağrısında bulundu.

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Fildişili ihracatçılar kakaoları güvence altına almak için çiftçilere daha fazla ödeme yapıyor. Sonuç olarak, şimdi tüccarların da kakaoları almak için daha fazla ödeme yapmasını istiyorlar.



Fildişi Sahili kakao çiftçilerine ödenen fiyatı belirliyor ve uluslararası tüccarların aracılara ödedikleri fiyatı uygulamak için müdahale etme yetkisine sahip. Sektör düzenleyicisi Le Conseil Cafe-Cacao geçen yıl uluslararası alıcıların tesislerine teslim edilen çekirdekler için zorunlu fiyatın üzerinde ödeme yapmasını engelledi.

Barry Callebaut, Olam ve GNI yorum taleplerine yanıt vermedi. CCC sözcüsü, kurumun herhangi bir anlaşmazlığa dahil olmadığını söyledi.