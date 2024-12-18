Kakao fiyatlarında yeni rekor

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Kakao vadeli işlemleri New York'ta ton başına 12 bin doların üzerine tırmanarak, en büyük üretici Fildişi Sahili'nde üretimin azalacağına dair endişelerin artmasıyla yeni bir rekora ulaştı.

En aktif kontrat, Fildişi Sahili'nin bu sezonki üretimine ilişkin korkuların kuru havanın ağaçlar için son tehdidi oluşturmasıyla yeniden ortaya çıkmasıyla yüzde 7,4'e varan artışla ton başına 12 bin 636 dolara yükseldi.

ADM Investor Services analisti Mark Bowman bir notunda, Batı Afrika'daki mevcut kurak koşulların Şubat ve Mart aylarında daha düşük üretim anlamına geleceğini yazdı.

Bowman, Batı Afrika'da önümüzdeki yedi ila 10 gün boyunca yağış beklenmediğini ve Sahra Çölü'nden kuru ve tozlu hava getiren Harmattan rüzgarının kuvvetli olması halinde “işleri daha da kötüleştirebileceğini” söyledi.

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Bloomberg tarafından derlenen sekiz analist ve tüccar tahminlerinin ortalamasına göre, küresel üretimin üçte birinden fazlasını oluşturan Fildişi Sahili'ndeki üretimin 2024-25 sezonunda 1,9 milyon ton olması bekleniyor. Bu rakam, Ekim ayında sezonun başlangıcına yakın bir tarihte hükümetin 2,1 milyon ila 2,2 milyon tonluk öngörüsüyle karşılaştırılıyor. Daha zayıf bir hasat, önceki sezonun rekor açığının ardından düşüş eğiliminde olan stokları yeniden oluşturma çabalarını zorlaştıracak.