Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 1 Şubat gümüş yorum

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Gümüş fiyatlarında neler oluyor? İşte piyasa beklentisi

01.02.2021 - 12:32 | Son Güncelleme :
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GameStop hisselerinden başlayan spekülatif hareket gümüş fiyatlarına da sıçrarken; ons gümüş bugün yaklaşık 8 yılın zirvesini gördü. Gram gümüş fiyatı ise 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar gümüş fiyatlarında yaşanan hareketleri Bigpara’ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gümüş fiyatlarında, ABD'de popüler olan forum ağırlıklı sosyal medya platformu Reddit'teki örgütlenmenin etkisiyle geçtiğimiz perşembe günü başlayan spekülatif yükseliş hareketi sürüyor. Geçtiğimiz hafta perşembe gününden bugüne sert yükseliş yaşayan gümüşün ons fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 10 değer kazanarak 19 Şubat 2013 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Ons gümüş en yüksek 30.07 dolar seviyesini görürken; saat 17.23 itibarıyla yüzde 9.93 oranında yükselişle 29.56 dolar seviyesinde bulunuyor. Gümüşün ons fiyatı, tarihi zirvesini 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolar seviyesine kadar yükselerek görmüştü.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram gümüş fiyatı ise haftanın ilk işlem gününde 7.01 TL seviyesine kadar yükselerek 6 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Gram gümüş şu dakikalarda ise yüzde 7.73 oranında yükselişle 6.81 TL seviyesinde hareket ediyor.

GÜMÜŞ FİYATININ YÜKSELMESİ DÜNYADA ENFLASYON DALGASI YARATABİLİR
Yusuf Topçu – InvestAZ Araştırma Müdürü

GameStop hisselerinden başlayan açığa satış yapanları cezalandırmak için yapılan kitlesel alım hareketi gümüşe de sıçradı. Geçtiğimiz hafta perşembe ve cuma günü toplam yüzde 8 değer kazanan ons gümüş, yeni haftanın başlarında yüzde 10 değer kazanarak 30 dolara ulaşmış durumda. 

WSB (Wallstreetbets) olarak bilinen Reddit uygulamasındaki forumda başlayan gümüş piyasasında tarihin en büyük kısa pozisyon sıkıştırması fikri uygulanmaya konulmuşa benziyor. GameStop hisselerinde yaşananlar her ne kadar ABD borsalarının genelinde marjin tamamlama ihtiyaçları nedeniyle fonların borsalarda veya başka varlıklarda karlı pozisyonların kapanması zorunluluğunu getirmiş ve perşembe günü ABD borsalarına sert bir satış getirmiş olsa da gümüş gibi bir emtiada durum daha da farklı.

Sanayide de yoğun olarak kullanılan bir emtia olan gümüşün fiyatının bu şekilde artmaya devam etmesi, dünya geneline yayılacak bir enflasyon dalgası olarak karşımıza çıkabilir. ABD hisse piyasalarında başlayan ve emtia piyasalarına sıçrayan kısa pozisyon sıkıştırmalarını en az yatırım profesyonelleri kadar pandemi dolayısıyla evinde oturan ve internete erişimi olan herkes de yakından takip ediyor.

GÜMÜŞTE RALLİ TABANI OLUŞABİLİR
Koray Ulukartal - İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı

Ons gümüş, sabah saatlerinde 29 dolar seviyesini aştı. 28 Ocak Perşembe gününden itibaren gümüş üzerinde etkili olan spekülatif yükselişin devamı görülüyor. Reddit forumları vasıtasıyla organize olan bireysel yatırımcılar, geçtiğimiz perşembe gününden itibaren odaklarını gümüşe çevirmişti. Yatırımcıların forumlarda yaptıkları yorumlar ise, gümüşte arz kıtlığına rağmen fiyatların suni şekilde bankalar tarafından baskılanması yönünde oldu. Bireysel yatırımcıların bu baskıya bir isyan eylemi içerisinde oldukları bile söylenebilir. Buna paralel olarak, ABD’nin en büyük gümüş satış mağazası Apmex başta olmak üzere gümüş tacirlerinin yükselen talebi karşılamakta zorlandığını belirttikleri görüldü. 

Öte yandan, sabah saatlerinde gelen Çin İmalat PMI verisi beklentilerin altında, 51,5 seviyesinde geldi. Gümüş üzerinde normal şartlarda etkili olan veride bir miktar bozulma görülse de bu bozulma değerli metali baskılamaya yeterli olmadı. Gelecekte gümüşün imalat sanayisindeki ve özellikle yenilenebilir enerjideki geniş rolü sebebiyle talebin güçlü seyretmesini ve bunun gümüşte rallinin tabanını oluşturmasını öngörüyoruz.

Gümüşte yükselen trend tüm gücüyle devam ediyor. 11 Ağustos gününden beri geçilememiş olan 29 dolar seviyesi bugün aşıldı. 2020 Ağustos’unda görülen ve son sekiz yılın zirvesi olan 29,86 dolar seviyesi, önemli bir direnç noktası. Bu seviyelerden yapılacak alımlarda temkinli olunmasını öneriyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde ise takip ettiğimiz ana destek seviyesi bir önceki günlük tepe noktası olan 27,93 dolar olarak izlenebilir.


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