Gram gümüş fiyatları? Ons gümüş fiyatları? 17 Aralık gümüş yorum

Ons gümüş şu dakikalarda 25.60 dolar seviyesinde, gram gümüş ise 6.41 TL seviyesinde hareket ediyor. Özel Fon Yöneticisi Baştürk, “Ons gümüşte 26.00 dolar seviyesi önemli bir direnç. Bu direnç geçilirse alımlar güçlenebilir ve 27.50 dolar hedeflenebilir” dedi.

Şenay Zeren

Gümüşün ons fiyatı, dün günü 25.41 dolar seviyesinden tamamlarken, yeni güne yatay seviyesinden başladı. Ons gümüş fiyatı, gün içerisinde en yüksek 25.79 doları, en düşük ise 25.15 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 13.38 itibarıyla yüzde 0.75 oranında yükselişle 25.60 dolardan işlem gördü.

Gram gümüş ise gün içerisinde en yüksek 6.4391 TL seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.47 oranında yükselişle 6.41 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Gümüşün ons fiyatı, 7 Ağustos tarihinde 29.85 dolar seviyesine kadar yükselerek Şubat 2013 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; ons gümüşün tarihi zirvesi ise 25 Nisan 2011'de gördüğü 49.81 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS GÜMÜŞTE 26.00 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Son günlerde dolar kuru aşağı gelirken ons gümüş ise yukarı ivmelendi. Dolar kurunun aşağı gelmesinde iki önemli katalizör var:

i) Dolar endeksinin baskı altında kalması (fakat bu baskı giderek azalacaktır)

ii) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından verilerin pozitif mesajlar... Burada da 24 Aralık, TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı olması sebebiyle önemli bir tarih olacaktır.

Bu kapsamda dolar kuru 7.74 TL seviyesine kadar geriledi. Sert bir düşüş beklentim olmasa da yükselişlerin sınırlı kalacağını ve kademeli düşüşlerin olabileceğini düşünüyorum.

Ons gümüş ise son günlerde yukarı ivmelendi. Fakat bu yükselişin arkasında somut bir katalizör göremiyorum. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısıyla birlikte biraz yukarı hareket etti. Bu harekete rağmen ons gümüş de yukarı hareketlendi. Piyasalarda ABD’den teşvik beklentisi bu yükselişleri destekliyor olabilir.

Ons gümüşte 26.00 dolar seviyesi önemli bir direnç. Bu direnç geçilirse alımlar güçlenebilir ve 27.50 dolar hedeflenebilir. 26.00 dolar altında kaldığı sürece temkinli olmak gerekiyor.

Gram gümüş ise 5.50 TL’lerden yaptığı toparlanma ile 6.40 TL üzerine kadar yükseldi. Burada 6.50-6.60 TL bölgesinde bir nefes alabilir. Yani bu bölgeden bir kar satışı görebiliriz. Ana resimde -uzun vadede- 5.50 TL üzerinde kaldığı sürece pozitif olacaktır ve düşüşlerde fırsatlar gelebilir.

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