Goldman Sachs uyardı: İsrail İran'a misilleme yaparsa petrol fiyatları 20 dolar birden artabilir

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Orta Doğu'da devam eden gerginlikler petrol fiyatlarını da etkiliyor. ABD ham petrol vadeli işlemleri yüzde 5 yükseldi. Batı Teksas petrolü varil başına 73 dolardan alınırken Brent petrol ise 77 dolara çıktı.

İsrail’in bu hafta Tahran’ın füze saldırısına misilleme olarak İran’ın petrol endüstrisini hedef alabileceği endişeleriyle petrol fiyatlarındaki artış sürdü. ABD'li finans devi Goldman Sachs'ın İran'ın vurulması durumunda petrol fiyatlarının 20 dolar birden artabileceğini öne sürdü.

Goldman Sachs’ın küresel emtia araştırmalarından sorumlu eş başkanı Daan Struyven CNBC’ye "İran üretiminde günlük 1 milyon varillik sürekli bir düşüş görülmesi durumunda, gelecek yıl petrol fiyatlarında varil başına yaklaşık 20 dolarlık bir artış görüleceği tahmin ediliyor" dedi.

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Struyven, bunun petrol üreticisi ülkeler birliği OPEC+’nın üretimi artırarak yanıt vermekten kaçınacağı varsayımı altında gerçekleştiğini söyledi.

Suudi Arabistan ve BAE gibi önemli OPEC+ üyelerinin üretim kayıplarının bir kısmını telafi etmesi durumunda petrol piyasalarında varil başına 10 doların biraz altında bir artış görülebileceğini de sözlerine ekledi.

OPEC üyesi olan İran, küresel petrol piyasasında kilit bir oyuncu. Günde yaklaşık dört milyon varil petrol üreten İran’ın petrol altyapısı zarar görürse, dünya arzının tahmini yüzde 4′ü risk altına girer.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA FİYATLAR 150 DOLARA ÇIKABİLİR

MST Marquee Kıdemli Enerji Analisti Saul Kavonic, "Daha büyük endişe, bunun Hürmüz Boğazı’ndan geçişi etkileyebilecek daha geniş bir çatışmanın çok daha yakın bir başlangıcı olmasıdır" diye ekledi.

Diğer analistler de Hürmüz Boğazı’ndaki arz kesintilerinin endişe verici hale gelebileceğini söyledi. İran daha önce, petrol sektörünün etkilenmesi halinde Hürmüz Boğazı’ndan geçen akışı keseceği tehdidinde bulunmuştu .

ABD Enerji Bilgi İdaresi’ne göre Umman ve İran arasındaki boğaz, dünyanın günlük petrol üretiminin yaklaşık beşte birinin geçtiği önemli bir kanal. Bu stratejik açıdan önemli su yolu, Orta Doğu’daki ham petrol üreticilerini büyük küresel pazarlarla birbirine bağlamakta.

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Fitch Solutions’ın BMI’ı Çarşamba günü yayınladığı notta, "Tam ölçekli bir savaş durumunda Brent petrolü muhtemelen varil başına 100 doların üzerine çıkacak ve boğazın potansiyel olarak kapatılması durumunda fiyatlar varil başına 150 dolar veya daha fazla seviyelere ulaşacak" ifadelerini kullandı.