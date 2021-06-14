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Emtia yatırımcısına en çok doğal gaz ile kazandı

14.06.2021 - 15:11
Emtia yatırımcısına en çok doğal gaz ile kazandı | Emtia Haberleri

Emtia piyasasında geçen hafta yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 6,4 ile doğal gaz oldu. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Ergezen, "Çin kaynaklı güçlü alımlar emtialarda etkili oldu" dedi.

Geçen hafta emtia piyasasında dalgalı bir seyir izlenmesine karşın işlem gören ürünlerin çoğu yatırımcısına kazandırdı. Dolara olan talebin artması ve dünya genelinde para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizlikler emtia piyasasını etkilemesine karşın talep devam ediyor. Emtia piyasasında geçen hafta yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 6,4 ile doğal gaz oldu.

Analistler, doğal gaz fiyatlarının artmasının en önemli nedeninin ABD'de devam eden güçlü talep olduğunu belirterek, ABD'ye gelecek haftalarda sıcak havanın hakim olacağının tahmin edildiğini, bunun da daha fazla klima talebi anlamına geldiğini ve doğal gaza olan talebin bundan olumlu etkilendiğini ifade etti.

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Bakırın libresi, hafta içinde 4,41 dolarla 26 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçti ve haftalık bazda yüzde 0,5 değer kazanarak 4,53 dolara çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşırken, hafta içinde ABD'nin, İranlı bir yetkiliye uyguladığı yaptırımı kaldırdığını duyurması Brent petrolün varil fiyatında dalgalanmalara neden oldu. Söz konusu haberle 70,6 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükseldi ve haftayı yüzde 1,5 artışla 72,55 dolardan kapattı.

Altının ons fiyatı ise artan tahvil talebi ve yükselen dolar endeksine paralel değer kaybederek haftayı yüzde 0,8 düşüşle 1.877 dolardan tamamladı.

TARIM EMTİALARINDA PAMUK ÖN PLANA ÇIKTI

Tarım emtialarında ise pamuk ön plana çıktı. Geçen hafta pamuk yüzde 2,4 ve soya fasulyesi yüzde 0,2, kazandırırken, buğday yüzde 0,3, kahve yüzde 1,3 ve kakao yüzde 2 kaybettirdi.

Ekonomilerdeki kısıtlamaların azalmaya başlamasıyla artan talep beklentileri, pamuk fiyatlarında yükselişe neden olurken, üretim tahminlerindeki artış emtia fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu.

"ÇİN, HALEN EN ÖNEMLİ ALICI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin kaynaklı güçlü alımların emtialarda etkili olduğunu belirtti.

Buğdayda yeni üretim tahminlerinin fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini aktaran Ergezen, "Geçen hafta fiyat düşüşlerindeki esas nedenin bu olduğunu söyleyebiliriz. Rusya'da üretim tahminleri 1,5 milyon artarak 82,4 milyon ton seviyesine yükseldi. Rusya'nın en büyük iki ihracatçı ülkeden biri olması, fiyatlar üzerindeki baskının artmasındaki diğer bir unsurdu." dedi.

Pamuğun haftayı yükselişle tamamladığını vurgulayan Ergezen, yeni üretim ve dönem sonu stok tahminlerinde düşüş olmasının fiyatların yukarı yönelmesine yol açtığını aktardı.

Ergezen, "ABD'nin haftalık ihracat verilerinde düşüş olsa da Çin, halen en önemli alıcı olmaya devam ediyor. Bu da piyasayı destekleyen bir diğer unsur. Ayrıca, ekonomilerdeki kısıtlamaların azaltılmaya başlanması, emtia piyasalarının genelinde alıcıların güçlü kalmasına yol açıyor." diye konuştu. Ergezen, Brezilya'da geçen hafta etkili olan yağışlar nedeniyle kahve satışlarında da bir miktar artış olduğunu kaydetti.


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