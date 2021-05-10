Emtia piyasasında yeni zirveler! İşte beklenti | Emtia Haberleri

Geçen hafta paladyum 3.019,50 dolarla ve bakır 4,7275 dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, mısır 7,3525 dolarla ve soya fasulyesi 15,9950 dolarla 8 yılın, kahve 1,5540 dolarla ve şeker de 0,1789 dolarla 4 yılın en yüksek seviyesini gördü. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Ergezen, "Dolar endeksi ve tahvil faiz getirilerinin yeniden gevşemeye başlaması, emtialar genelinde fiyatların artmasına yol açıyor" dedi.

Emtia piyasası, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş ile küresel ekonominin iyileşeceğine ilişkin beklentiler sonucu geçen hafta da zirveleri görmeye devam etti.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın enflasyona dair endişeleri beslemesine karşın pay piyasalarındaki yükselişe dikkati çekti. Geçen hafta değerli metallerde tarihi zirveler, tarım emtialarında da kayda değer yükselişler görüldü.

Paladyum, geçen hafta 3.019,50 dolarla tarihi zirvesine ulaştı. ABD'de araç satışlarının güçlü seyretmesi ve küresel ekonomiye dair iyimserlik katalitik konvertör üretiminde kullanılan paladyumun fiyat artışında etkili oldu. Analistler, arza yönelik sıkıntılar ve güçlü talebin de paladyum fiyatlarını olumlu etkilediğini ifade etti.

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Geçen hafta 4,7275 dolarla tarihi zirvesine gören bakır, yükselişini üst üste 5'inci haftaya taşıdı. Küresel büyümeye yönelik iyimserlik, aşılama sürecinin devam etmesi ve makroekonomik göstergelerin iyi gelmesiyle bakır fiyatlarındaki yükseliş ivmesi geçen hafta da devam etti. Bakırda arzın talebi karşılamada yetersiz kalabileceğine yönelik beklentiler fiyatları zirveye taşırken, bakırın yeşil enerjide kullanılan başlıca emtialardan biri olması da yükseliş ivmesinin devam etmesini sağladı.

ALTINDAN 27 HAFTANIN EN İYİ PERFORMANSI

Altının onsu, geçen hafta yüzde 4'e yakın değer kazanarak 27 haftanın en iyi performansını gösterdi. Küresel enflasyon endişeleri ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş altının ons fiyatını desteklerken, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden kötü gelmesiyle altının ons fiyatındaki yükseliş geçen hafta da devam etti.

Geçen hafta tarım emtialarında da kayda değer seviyeler görüldü. Mısır 7,3525 dolarla ve soya fasulyesi 15,9950 dolarla 8 yılın, kahve 1,5540 dolar ve şeker de 0,1789 dolarla 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin kaynaklı talep, ABD'deki soğuk hava, Avrupa ve Brezilya'da kuraklık endişeleri, mısır fiyatlarında yükselişe neden olmaya devam ediyor.

Arza yönelik endişeler soya fasulyesi fiyatlarında yukarı yönlü ivmeye neden olurken, Çin'in soya fasulyesi ithalatının arttığına yönelik haberler de fiyatları olumlu etkiledi.

Brezilya'da yağışların düşük kalması nedeniyle arza yönelik endişeler şeker fiyatlarında yükselişe neden oldu. Küresel kahve ihracatına yönelik olumlu veriler de kahve fiyatlarının yükselmesini sağladı.

"EMTİA PİYASASINDA BİR ÖNCEKİ HAFTADAN ÇOK FARKLI BİR GÖRÜNTÜ YOK"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emtia piyasasında geçen hafta bir önceki haftadan çok farklı bir görüntünün olmadığını ifade ederek, birçok değişkenin aynı şekilde seyrettiğini, hava durumu ve talebin emtia fiyatlarında etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Ergezen, ABD Tarım Bakanlığı hasat raporunun 12 Mayıs'ta yayımlanacağını, bu raporun emtia piyasasının yönü açısından önemle takip edileceğini bildirdi.

ABD'deki soğuk hava, Avrupa ve Brezilya'da ise kurak hava nedeniyle emtialara yönelik arz endişelerinin etkili olduğunu ifade eden Ergezen, dolar endeksi ve tahvil faiz getirilerinin yeniden gevşemeye başlamasının emtialar genelinde fiyatların artmasına yol açtığını söyledi.

Mısır fiyatının 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Ergezen, Çin kaynaklı talebin mısır fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Brezilya'daki kuraklığın şeker piyasasını desteklediğini ifade eden Ergezen, petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesinin şeker arzının azalmasına yol açtığını söyledi. Şeker kamışının etanol üretimi içim kullanılan ham maddelerden biri olduğunu hatırlatan Ergezen, "Petrol fiyatlarındaki değişim, üreticilerin şeker veya etanol üretimini tercih etmesine neden oluyor. Brezilya, dünyanın en büyük şeker üreticisi. Bu nedenle yatırımcıların özellikle dolar/Brezilya reali paritesini yakından takip etmesinde fayda var." diye konuştu.

Kahve zincirlerinin ve turizm sektörünün açılmasının, kahve talebine olumlu yansıdığını dile getiren Ergezen, aşılama ile ilgili haberler ve kısıtlamaların azaltılacağı haberlerinin kahve piyasası üzerinde pozitif etkili olmayı sürdüreceğini kaydetti.

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