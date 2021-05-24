‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › TİM Başkanı Gülle: Hedefimiz 10 milyar doları aşmak TİM Başkanı Gülle: Hedefimiz 10 milyar doları aşmak

Emtia piyasasında seyir dalgalı!

24.05.2021 - 12:43
Emtia piyasasında seyir dalgalı! | Emtia Haberleri

Geçen hafta altın ve kurşunda yüzde 2'nin üzerinde artış yaşanmasına karşın bakır yüzde 2,7, Brent petrol yüzde 2,8, paladyum yüzde 4, platin yüzde 4,6 ve alüminyum yüzde 2,9 değer kaybetti. Tarım emtialarında ise buğday yüzde 4,7 değer kaybederken, kahve yüzde 3,5 ve mısır yüzde 2,5 değer kazandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalar ve Çin'in emtialar için önlem alacağına dair haberlerle emtia piyasasında geçen hafta dalgalı bir seyir izlendi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, bazı yetkililerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koymasıyla hem küresel piyasalarda hem da emtia piyasasında geçen hafta dalgalanmalar yaşandı.

Analistler, Fed'in politika duruşunu değiştirmemesine karşın parasal sıkılaşmanın yakın zamanda gerçekleşebileceğine yönelik olasılığın piyasaları endişeye sevk ettiğini belirtti.

##$HABER_1469950$##

Çin'in emtia fiyatlarına yönelik hamlede bulunabileceğine yönelik haberler de emtia fiyatları üzerinde etkili oldu. Çin'in artan ham madde fiyatları için endişe duyduğu ve fiyatlardaki artışları frenlemek için önlem alacağına dair haberler emtia piyasasını olumsuz etkiledi.

Geçen hafta altın ve kurşunda yüzde 2'nin üzerinde artış yaşanmasına karşın bakır yüzde 2,7, Brent petrol yüzde 2,8, paladyum yüzde 4, platin yüzde 4,6 ve alüminyum yüzde 2,9 değer kaybetti.

ONS ALTIN, 3'ÜNCÜ HAFTAYI DA YÜKSELİŞLE KAPATTI

Analistler, küresel borsalardaki volatil seyir ve riskli varlıklardan kaçışla altının ons fiyatının üst üste 3'üncü haftayı da yükselişle kapattığını hatırlatarak, dolar endeksinin 90 psikolojik sınırını aşmasına karşın altının ons fiyatındaki yükselişin sürdüğünü ifade etti.

Petrol fiyatları ise Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve Fed'in olası para politikası normalleşmesinin ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleriyle haftayı düşüşle tamamladı.

Tarım emtialarında ise buğday yüzde 4,7 değer kaybederken, kahve yüzde 3,5 ve mısır yüzde 2,5 değer kazandı. Şeker ise yatay seyretti.

"BUĞDAY ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ NEDENİYLE SATIŞ BASKISI ETKİLİ OLDU"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezona yönelik tahminlerde, üretimdeki artış nedeniyle satış baskısının etkili olduğunu belirterek, haftalık ihracat verilerindeki değişimin düşük olmasının da kayıplara neden olduğunu söyledi.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) raporuna göre buğday üretim tahminlerinin önceki sezona göre 12,88 milyon ton artarak 788,98 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Ergezen, dönem sonu stok tahminlerinin ise 290 bin ton artarak 294,96 milyon ton olduğunu bildirdi.
Mısırın haftayı yükselişle kapattığını belirten Ergezen, mısırda üretim tahminlerindeki artışa rağmen talebin etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Kahve zincirlerinin ve turizm sektörünün açılmasının kahve talebini olumlu etkilediğini dile getiren Ergezen, aşılama ile ilgili haberler ve kısıtlamaların azaltılacağı haberlerinin kahve piyasası üzerinde pozitif olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Ergezen, petrol fiyatlarındaki satış baskısının şekere de yansıdığını ifade ederek, "Ayrıca, Brezilya'da yağışların görülmesi, üretim artışı beklentilerini beraberinde getiriyor. Bunun etkisini vadeli piyasalarda izliyoruz." dedi. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.447 Değişim: -0,33% Hacim : 10.040 Mio.TL Son veri saati : 15:21
Düşük 1.442 24.05.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.454
8,3885 Değişim: -0,32%
Düşük 8,3755 24.05.2021 Yüksek 8,4355
Açılış: 8,4154
10,2493 Değişim: -0,10%
Düşük 10,2161 24.05.2021 Yüksek 10,2867
Açılış: 10,2593
508,05 Değişim: -0,20%
Düşük 506,31 24.05.2021 Yüksek 511,27
Açılış: 509,08
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.