Emtia piyasasında sert yükselişler! Artan talep etkili oldu | Emtia Haberleri

Şeker, 0,1704 dolarla Nisan 2017'den, bakır da 4,0664 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Analistler, üretim tahminlerindeki düşüş ve artan talebin fiyatların artışını desteklediğini ifade etti.

Emtia piyasasında işlem gören ürünlerde geçen hafta kayda değer yükselişler görüldü. Her ne kadar altın, gümüş, Brent petrol ve paladyum fiyatlarında sınırlı gerilemeler görülse de şeker, bakır, pamuk, nikel ve platin fiyatlarındaki artışlar dikkati çekti.

ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler, dolar endeksinin seyri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı, piyasa fiyatlamaları açsısından belirleyici olmaya devam ediyor.

Analistler, emtia tarafında üretim tahminlerindeki düşüş ve artan küresel talebin geçen hafta emtia fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini söyledi.

Kötü hava şartlarının arza yönelik endişeleri artırdığına işaret eden analistler, özellikle ABD'de artan soğuk havalarla buğday fiyatlarında artışlar görüldüğünü kaydetti.

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Emtia piyasasında geçen hafta en fazla yüzde 8,4 ile şekerin fiyatı arttı. Şekerin fiyatı, 0,1704 dolarla Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Şeker üretim tahminlerinde yaşanan düşüş ve petrol fiyatlarındaki artış, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

BAKIR DA ÖN PLANA ÇIKTI

Bakırın libresi de 4,0664 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Analistler, Çin'den gelen kuvvetli talep ve Kovid-19 salgınında aşılama çalışmalarının etkisiyle küresel büyümenin destekleneceğine dair beklentilerin bakır fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini söyledi.

Bakır fiyatları, geçen hafta Çin'de tatil olmasına karşın yükseliş eğilimini sürdürdü. Pamuk, 0,9116 dolarla Haziran 2018'den bu yana, Nikel de 8,9103 dolarla Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Platin fiyatı da 1.340 dolarla Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise 64,8 dolarla geçen hafta içinde 13 ayın zirvesini görmesine karşın haftayı bir önceki hafta kapanışına göre düşüşle tamamladı.

Emtia piyasasında geçen hafta en fazla altının ons fiyatı değer kaybetti. Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 1.760,8 doları gören altının onsu, geçen hafta yüzde 2,3 değer kaybetti.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerle yükseliş eğiliminde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin, altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel şeker tüketiminin, 2019 seviyesine bu yıl içerisinde dönmesinin beklendiğini, bu nedenle şeker fiyatlarının da güçlü seyrettiğini söyledi.

Üretim tahminlerindeki düşüşün de fiyatları olumlu etkilediğini ifade eden Ergezen, her zaman göz önüne alınan petrol fiyatlarının da yükselişi destekleyen bir unsur olduğunu aktardı.

Şekerde bu hafta yine güçlü bir piyasa görüleceği beklentisinin mevcut olduğunu belirten Ergezen, özellikle tüketime yönelik gelen tahminlerin fiyatların güçlü kalmasını sağlayabileceğini kaydetti.

Ergezen, Hindistan'da şeker üretimine yönelik beklentilerde düşüş olduğunu belirterek, Rusya, Tayland ve AB'de de üretimin önceki yıla göre düşük kalacağı öngörüleri bulunduğunu söyledi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin şeker piyasasını desteklediğini ifade eden Ergezen, "Şeker kamışı; etanol üretimi içim kullanılan ham maddelerden bir tanesi. Petrol fiyatlarındaki değişim, üreticilerin şeker veya etanol üretimini tercih etmesine neden oluyor." dedi.

"EKONOMİLERİN AÇILACAĞI BEKLENTİSİ PAMUĞA OLUMLU YANSIYOR"

Zafer Ergezen, ekonomilerin açılacağı beklentisinin pamuğa olumlu yansıdığını, özellikle Çin ekonomisinde büyümenin 2021 yılında yüzde 8'e ulaşabileceği beklentisinin pamuk talebine yönelik beklentilerin de artmasına yol açtığını söyledi.

Bunun da fiyatları yukarı yönlü etkilediğini belirten Ergezen, "ABD'nin haftalık ihracat listesinde Çin'in yer almaya devam etmesi yakından takip ediliyor. Bu hafta içerisinde özellikle ekonomilere yönelik gelecek haberler etkili olmaya devam edecek. Haftalık ihracat rakamlarında Çin'in liste başında yer almaya devam etmesi, fiyatlara yönelik olumlu beklentilerin artmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in en büyük alım yapan ülkeler listesinde olmasının talep beklentilerini de artırdığını aktaran Ergezen, "Çin, dünyanın en büyük pamuk tüketicisi, ABD ise en büyük ihracatçısı." dedi.

Ergezen, buğdayda da bu hafta Çin kaynaklı talep ve soğuk havalar nedeniyle fiyatlarda alıcılı bir yön izlenebileceğini ifade etti.

Salgın sonrasında olumlu etkilenecek emtialardan bir tanesinin de kahve olarak gösterilebileceğini belirten Ergezen, şunları kaydetti:

"Özellikle kahve zincirlerinin ve turizm sektörünün açılması, kahve talebine de olumlu yansıyacak. Bu nedenle aşılama ile ilgili haberler ve kısıtlamaların azaltılacağı haberleri, kahve piyasası üzerinde etkili olmaya devam edecek. Vietnam'da tatil sonrası piyasalar yeniden açıldı. Yeni teslimatların olması ile talep beklentileri olumlu etkilenebilir. Bu nedenle kahve piyasasının haftaya olumlu başlangıç yapması bekleniyor."

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