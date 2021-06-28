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Emtia piyasasında 'Fed' atağı

28.06.2021 - 15:31
Emtia piyasasında 'Fed' atağı | Emtia Haberleri

Emtia piyasası geçen hafta ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen "güvercin" açıklamalar, dolar ve tahvil faizlerindeki geri çekilmelerle atağa kalktı. Geçen hafta genel anlamda pozitif bir seyrin hakim olduğu emtia piyasasında doğal gaz yüzde 9,2, platin yüzde 7,5, paladyum yüzde 6,8 ve nikel yüzde 6,6 kazandırırken, buğdayda yüzde 3,8, mısırda yüzde 8,3 ve soya fasulyesinde yüzde 8,3 kayıp yaşandı.

Emtia piyasasında geçen hafta genel anlamda pozitif bir seyir izlendi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın "son zamanlarda görülen fiyat artışlarının beklenenden fazla olduğunu, bunun geçici olacağını ve faizlerin artırılması konusunda Fed'in sabırlı davranacağını" açıklamasıyla pay piyasalarında görülen alıcılı seyir emtia piyasasına da yansıdı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler ile Beyaz Saray'ın, 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketi konusunda anlaşmaya vardığını açıklaması da piyasalardaki pozitif havayı destekleyen bir başka gelişme oldu.

Dolar ve tahvil faizlerindeki geri çekilmeler özellikle baz metaller üzerinde olumlu bir etkiye sahip olurken, analistler, dolar endeksindeki gevşemenin güvenli varlıklara yönelimle emtia fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdiğini söyledi.

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ARZA YÖNELİK YAŞANAN SIKINTILAR DOĞAL GAZ FİYATLARININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU

Geçen hafta doğal gaz yüzde 9,2, platin yüzde 7,5, paladyum yüzde 6,8, nikel yüzde 6,6, kurşun yüzde 3,7, Brent petrol yüzde 3,6, alüminyum yüzde 2,1, bakır yüzde 1,4, gümüş yüzde 1,1 ve altın yüzde 1 değer kazandı. Analistler, arza yönelik yaşanan sıkıntıların doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Brent petrole değinen analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında süren aşılama programlarının hız kazanması sonucu seyahat kısıtlamalarının kalkması ve yaz döneminin başlamasıyla seyahatlerin artışa geçmesinin petrol talebine ilişkin iyimser görünüme olumlu yansıyarak fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine destek olduğunu kaydetti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 1 Temmuz'da yapacağı toplantıya dair olumlu beklentiler de petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Ağustos itibarıyla uygulanacak kesinti miktarının görüşüleceği toplantıda, grubun üretim artışı konusunda temkinli davranması bekleniyor.

Uzmanlar, OPEC grubunun, fiyatlarda ciddi dalgalanmalara sebep olmadan artan talebi karşılayacak seviyede bir artış gerçekleştireceği öngörüsünü ve ağustosta üretim artışına gideceği beklentisinin piyasalar tarafından daha önce fiyatlandığı görüşünü aktardı.

TARIM EMTİALARINDA DALGALI BİR SEYİR GÖRÜLDÜ

Tarım emtialarına geçen hafta dalgalı bir seyir hakim oldu. Pamuk, şeker ve kahvede yükseliş, buğday, mısır ve soya fasulyesinde ise düşüş kaydedildi.

Geçen hafta pamuk yüzde 1,8, kahve yüzde 3,9 ve şeker yüzde 3,5 kazanç sağlarken, buğdayda yüzde 3,8, mısırda yüzde 8,3 ve soya fasulyesinde yüzde 8,3 kayıp görüldü.

Üretim tahminlerindeki düşüş ve ekonomik kısıtlamalardaki artış tarım emtia fiyatlarını olumlu etkilerken, yağışların artmasıyla arzın bol olacağına dair beklentiler fiyatların düşmesine neden oldu.

"ÜRETİM TAHMİNLERİNDEKİ YÜKSELİŞ MISIRDAKİ SATIŞ BASKISININ ARTMASINA YOL AÇTI"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğdayda, yeni üretim tahminlerinde düşüş olmasına karşın ABD'deki yağışların satışların artmasına yol açtığını belirtti.

Mısır üretim tahminlerindeki yükselişin de mısırdaki satış baskısının artmasına yol açtığını ifade eden Ergezen, ABD'deki yağışların satış baskısını desteklediğini aktardı.

Pamuktaki yeni üretim ve dönem sonu stok tahminlerinde düşüş olmasının pamuk piyasasını desteklediğini belirten Ergezen, ABD Tarım Bakanlığı'nın tahmin raporuna göre, dünya pamuk üretim tahminlerinin önceki aya göre 570 bin azalarak 118,87 milyon balya seviyesinde gerçekleştiğini, pamuk stoklarının ise 1,69 milyon azalarak 89,3 milyon balya olmasının beklendiğini kaydetti.

Petrol fiyatlarında yaşanan artışın şeker fiyatlarını desteklediğini ifade eden Ergezen, "Etanol üretiminde ise artış var. Şeker kamışı, etanol üretimi için kullanılan ham maddelerden biri. Petrol fiyatlarındaki değişim, üreticilerin şeker veya etanol üretimini tercih etmesine neden oluyor." ifadelerini kullandı. Ergezen, kahve zincirlerinin ve turizm sektörünün açılmasının kahve talebini olumlu etkilediğini de söyledi.


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