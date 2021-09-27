  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Emtia piyasasında dalga boyu yükseldi
‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Sonraki Haber › Revo Capital ikinci fon kurulumunu talep fazlasıyla tamamladı Revo Capital ikinci fon kurulumunu talep fazlasıyla tamamladı

Emtia piyasasında dalga boyu yükseldi

27.09.2021 - 14:40
Emtia piyasasında dalga boyu yükseldi | Emtia Haberleri

Emtia piyasasında geçen hafta oynaklığın arttığı ve fiyatlardaki dalga boyunun yükseldiği görülürken, ürün bazlı ayrışmaların artması dikkati çekti. Geçen hafta Brent petrol yüzde 3,3, doğalgaz 1,8, platin 4,5, alüminyum 1,8, çinko yüzde 0,2 değer kazanırken, paladyum yüzde 2,2, kurşun 2,7, nikel 3,7, altın yüzde 0,2 değer kaybetti. Pamuk yüzde 4, buğday 2, kahve 4, şeker yüzde 0,5 değer kazandı.

Emtia piyasasında geçen hafta sert dalgalı bir seyir görüldü. Enerji ve tarım emtialarında pozitif, metallerde karışık bir seyir izlendi. Çinli Evengrade şirketinden kaynaklanan belirsizliklerin emlak ve inşaat sektöründe ham madde talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler geçen hafta emtia piyasasında satış baskısını artıran önemli unsurlar arasında yer aldı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolara talebe artışlar da düşüşlere sebep oldu.

Dünyanın önde gelen metal şirketleri de artan enerji fiyatlarının şirketleri üretimi durdurmaya yönelttiği uyarısında bulundu. İhracat verilerindeki yükselişler ve stoklardaki düşüşler ise emtia fiyatlarını yükselten faktörler arasında yer aldı. Geçen hafta Brent petrol yüzde 3,3, doğalgaz yüzde 1,8 değer kazandı.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla düşmesi, talebin toparlandığı algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekledi. ABD'nin güney kıyılarının tropik fırtınaların etkisi altında kalması sonrası Meksika Körfezi'ndeki petrol üretim platformlarında tam kapasite üretime geçilememesi de fiyatların yükselişine destek oluyor.

##$HABER_1471619$##

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmenin, doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışı desteklendiğini belirten uzmanlar, kış aylarının soğuk geçmesi durumunda gaz arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle elektrik şirketlerinin üretim için gaz yerine petrol kullanabileceğini vurguluyor. Brent petrolün varil fiyatı, böylece yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıdı.

Geçen hafta platin yüzde 4,5, alüminyum yüzde 1,8, çinko yüzde 0,2 değer kazanırken, paladyum yüzde 2,2, kurşun yüzde 2,7, nikel yüzde 3,7, altın yüzde 0,2 değer kaybetti. Gümüş ve bakırda ise yatay seyir izlendi.

Analistler, otomobillerde kullanılan katalitik konvertör üretiminde paladyum ve platinin kullanıldığını vurgulayarak, paladyum fiyatlarının bu yıl zirveyi gördüğünü ve yüksek paladyum fiyatlarından dolayı üreticilerin platine yöneldiğini aktardı.

Altının ons fiyatı da artan enflasyonist risklere karşı "şahinleşen" merkez bankalarıyla haftalık düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıdı.

TARIM EMTİALARINDA POZİTİF BİR SEYİR İZLENDİ

Tarım emtialarında geçen hafta yükseliş eğilimi görüldü. Pamuk yüzde 4, buğday yüzde 2, kahve yüzde 4, şeker yüzde 0,5 değer kazandı.
Stok tahminlerinde yaşanan düşüş, haftalık ihracat verilerindeki artışlar, talebin yükselmesi tarım emtialarında yükselişe sebep olan temel nedenler arasında yer aldı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolar endeksinin 93 seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiğini, bunun da varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Küresel olarak halen konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle, yüklemelerde gecikme yaşandığını ifade eden Ergezen, bu nedenle kısa vadeli arz endişelerinin devam ettiğinin söylenebileceğini aktardı.

Ergezen, Kanada, Avrupa ve Rusya'da buğday üretim tahminlerinde düşüşler görüldüğünü, bu nedenle küresel arz endişelerinin fiyatları yukarı çektiğini dile getirdi.

Pamukta talebin halen güçlü almaya devam ettiğini söyleyen Ergezen, özellikle Uzakdoğu'da delta varyantı nedeniyle kapanmaların olmasının arz endişelerini beraberinde getirdiğini vurguladı.

Kahveye değinen Ergezen, "Kısa vadeli arz endişeleri etkili oluyor. Küresel olarak halen konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle, yüklemelerde gecikme yaşanıyor. Aynı zamanda bu sene Brezilya’da son 20 yılın en kötü donu görüldü. Bu nedenle üretim endişelerinde de artış var." değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8160 Değişim: -0,01%
Düşük 8,8142 28.09.2021 Yüksek 8,8221
Açılış: 8,8173
10,3258 Değişim: 0,07%
Düşük 10,3166 28.09.2021 Yüksek 10,3359
Açılış: 10,3186
496,73 Değişim: -0,46%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.