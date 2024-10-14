Emtia piyasası güç kaybediyor

Haberin Devamı

Emtia piyasasında geçen hafta altının ons fiyatı yüzde 0,1, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artarken, libre bazında fiyatlar bakırda yüzde 1,6, alüminyumda yüzde 1,1, kurşunda yüzde 2,6, çinkoda yüzde 0,7 azaldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla emtia fiyatlarında geçen hafta düşüş eğilimi hakim olurken, altın ve Brent petrol, jeopolitik risklerin etkisiyle yükseldi.

Geçen hafta ons bazında değerli metallerden altın yüzde 0,1, paladyum yüzde 5 değer kazanırken, platin yüzde 0,5, gümüş yüzde 2 değer kaybetti.

Baz metallerde ise tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 1,6, alüminyumda yüzde 1,1, kurşunda yüzde 2,6, çinkoda yüzde 0,7 azalırken, nikelde yatay bir seyir izlendi.

Haberin Devamı

ÇİN'İN EKONOMİK TEŞVİKLERİNİN BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAMASI BAZ METAL FİYATLARININ DÜŞMESİNE NEDEN OLDU

Çinli yetkililerin geçen hafta yaptığı ekonomik brifingin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratması, emtia piyasasında satış baskısına neden oldu. Daha önce duyurulan teşviklerin ardından yetkililerin gerçekleştirdiği bu brifing, yatırımcılar tarafından yetersiz karşılandı.

Çinli yetkililer, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun brifinginde, bu yıl ekonomik hedeflere ulaşılacağından emin olduklarını belirterek, büyümeye daha fazla destek sözü verdi ancak daha fazla teşvik açıklamadı.

Enerji grubuna bakıldığında Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 7,9 azaldı.

Küresel petrol rezervlerinin büyük kısmının bulunduğu Orta Doğu'daki gerilimin küresel arzda aksamaya neden olacağı endişesiyle Brent petrol fiyatları yükseldi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinden yüksek olabileceğine yönelik öngörüler doğal gaz fiyatlarını olumsuz etkiledi.



TARIM GRUBUNDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ HAKİM OLDU

Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 1,6 artarken, mısırda yüzde 2,1, pirinçte yüzde 0,7, soya fasulyesinde yüzde 3,2 azalış kaydetti.

Haberin Devamı

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 3,7, kahvede yüzde 1,9, pamukta yüzde 0,8 azalış kaydetti. Kakaonun ton başına fiyatı da haftayı yüzde 9,8 yükselişle tamamladı.

Dünya buğday üretim tahminlerinin düşüş göstermesi, buğday fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Pirinç fiyatları ise dünya pirinç üretim tahminlerinin artış göstermesiyle geriledi.