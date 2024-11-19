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Edirne ve Kırklareli'nde petrol arama talepleri reddedildi

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#Petrol#Edirne#Kırklareli
Edirne ve Kırklarelinde petrol arama talepleri reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 07:33

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 4 adet petrol arama ruhsatı talebinin reddine karar verdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Aladdin Middle East Ltd., Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Seyl Enerji AŞ'nin toplam 4 adet petrol arama ruhsatı talebi başvurusunun reddine karar verdi.

MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aladdin Middle East'in Edirne, Kırklareli bölgesi için bir, TPAO'nun Edirne, Kırklareli bölgesi için iki ve Seyl Enerji'nin Edirne bölgesi için bir adet başvuru reddedildi.

Edirne ve Kırklarelinde petrol arama talepleri reddedildi

Edirne ve Kırklarelinde petrol arama talepleri reddedildi

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#Petrol#Edirne#Kırklareli

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