Edirne ve Kırklareli'nde petrol arama talepleri reddedildi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Aladdin Middle East Ltd., Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Seyl Enerji AŞ'nin toplam 4 adet petrol arama ruhsatı talebi başvurusunun reddine karar verdi.

MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aladdin Middle East'in Edirne, Kırklareli bölgesi için bir, TPAO'nun Edirne, Kırklareli bölgesi için iki ve Seyl Enerji'nin Edirne bölgesi için bir adet başvuru reddedildi.