‹ Önceki Haber Merkez Bankası enflasyonun yükseliş nedenlerini açıkladı Merkez Bankası enflasyonun yükseliş nedenlerini açıkladı Sonraki Haber › Avrupa Birliği'nde perakende satışlar 2020'de geriledi Avrupa Birliği'nde perakende satışlar 2020'de geriledi

Dolar düşüyor, mısır değer kazanıyor

04.02.2021 - 13:38 | Son Güncelleme :
Dolar düşüyor, mısır değer kazanıyor | Emtia Haberleri

Emtia piyasasında geçen ay yatırımcısına en fazla mısır kazandırdı. Küresel piyasalarda yüksek likidite ve düşük faizin varlık fiyatlarına artış olarak yansıdığını ifade eden Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Ergezen, yüksek likidite ve düşük faizin etkili olduğu sonucun ise dolar endeksi olduğunu dile getirdi.

Emtia piyasasında ocak ayında yatırımcısına en fazla yüzde 13 ile mısır kazandırdı. Mısırı yüzde 6,7 ile Brent petrol, yüzde 6,2 ile nikel, yüzde 4,5 ile soya fasulyesi, yüzde 3,5 buğday, yüzde 3,3 ile pamuk, yüzde 2,5 ile kurşun, yüzde 1,8 ile gümüş, yüzde 1,5 ile doğalgaz, yüzde 1,1 ile bakır, yüzde 0,7 ile şeker izledi.

Analistler, üretim tahminleri ve stoklardaki düşüşlerin fiyatlardaki yükselişi tetiklediğini belirtti. Petrol fiyatlarının da mısır için önemli olduğunu ifade eden analistler, mısır üretiminin yüzde 70'inin yem ve endüstriyel ürünler ile biyodizel ve ethanol üretiminde de kullanıldığını aktardı.

Analistler, Çin'in soya fasulyesi, Mısır ve buğday ithalatını artırması, ABD'de düşük üretim ve Arjantin'in önemli üretim bölgelerindeki
kuraklık nedeniyle tarım emtialarında yükselişler görüldüğünü dile getirdi.

##$HABER_1468052$##

Bakır fiyatlarındaki yükselişe değinen analistler, parasal genişlemeler ve zayıflayan doların bakırı pozitif etkilediğini söyledi. Analistler, ABD'de altyapı harcamalarının artacağına ve Avrupa'da salgın sonrası toparlanma olacağına dair beklentilerle de metal fiyatlarında yükselişler görüldüğünü kaydetti.

ALTIN YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

Söz konusu dönemde paladyum yatırımcısına yüzde 9,1 kaybettirdi. Paladyumun ardından çinko yüzde 5,7, kahve yüzde 4,1, kakao ve altın yüzde 2,8, alüminyum yüzde 0,3, platin yüzde 0,01 kaybettirdi.

Analistler, ABD başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazanmasıyla piyasalarda artan risk iştahı, dolar endeksindeki yükseliş eğilimi, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artışı, ABD'deki mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin artması altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Kahve fiyatlarına değinen analistler, salgın nedeniyle ekonomilerdeki kısıtlamaların uzayabileceği endişelerinin kahve fiyatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, mısır üzerinde dört temel değişkenin etkili olduğunu belirtti.

Bunların küresel büyüme beklentileri, petrol fiyatları, dolar kurunun diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve arz-talep dengesi olduğunu ifade eden Ergezen, "Bu değişkenlere bakarak fiyat beklentilerinin şekillendiğini söylemekte fayda var." dedi.

Küresel büyümenin artacağı beklentisi, talep beklentilerini de artırdığını aktaran Ergezen, özellikle Çin kaynaklı güçlü alımlar görüldüğünü dile getirdi. Ergezen, "Son olarak Çin'in ABD'den 1,36 milyon ton mısır alım talebi olduğu rapor edildi. Çin, haftalık ihracat raporunda hep ilk üç ülke arasında yer almaya başladı. Bunun sonucunda fiyatlarında yukarı gittiğini görüyoruz. Çin dünyanın en büyük mısır tüketicisi ve yıllık 7 milyon ton mısır ithal ediyor. " diye konuştu.

Petrol fiyatlarının mısır için önemli olduğunu söyleyen Ergezen, mısır üretiminin yüzde 70'inin yem ve endüstriyel ürünlerde kullanıldığını vurguladı. Ergezen mısırın ayrıca biyodizel ve ethanol üretiminde de kullanıldığını belirtti.

Bunun için ekonomik büyüme beklentileri mısır üzerinde olumlu beklenti oluşturduğunu dile getiren Ergezen, "Ayrıca petrol fiyatlarının da yüksek olması mısır fiyatları üzerindeki beklentinin artmasına yol açıyor. Çünkü etanol üretiminde ve endüstriyel alkol ürünlerin yapımında da kullanılıyor. Petrol fiyatlarındaki artış, etanol fiyatlarını da yükselttiği için mısır fiyatları üzerinde olumlu etkisi oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

DOLAR DÜŞÜYOR, MISIR DEĞER KAZANIYOR

Küresel piyasalarda yüksek likidite ve düşük faizin varlık fiyatlarına artış olarak yansıdığını ifade eden Ergezen, yüksek likidite ve düşük faizin etkili olduğu sonucun ise dolar endeksi olduğunu dile getirdi.

Salgın ile birlikte merkez bankaları tarafında piyasalara enjekte edilen likiditenin piyasada para bolluğu sağladığını aktaran Ergezen, bunun da neredeyse tüm varlık fiyatlarında değer kazanımlarına yol açtığını kaydetti ve "Bu dönemde dolar endeksi de 2018 seviyelerine geriledi. ABD Doları'nın değer kaybetmesiyle, diğer ülkelerdeki üretim maliyetleri dolar bazlı olarak artıyor ve bu da fiyatlara şimdiden yansıyor. Yani aslında sadece üretim tahminleri ve petrol değil, ABD Dolarının değer kaybetmesi de fiyatları olumlu etkiliyor." yorumunu yaptı.

"Küresel mısır üretiminin düşük olacağı bir yıl bizi bekliyor. " değerlendirmesinde bulunan Ergezen. "Çin kaynaklı alımlar devam ettikçe, fiyatlar üzerinde olumlu etkisi olacaktır. Yüksek petrol fiyatları, mısır üzerinde olumlu olmaya devam edecektir. Bunun yanı sıra üretim tahminleri düşmeye devam ederse, fiyatların daha yukarılara gittiğini görebiliriz. Kovid-19 nedeniyle ekonomiler neredeyse durma noktasına geldi. Ülkeler kendi piyasalarını koruma yoluna gidiyor. " dedi.

Rusya'nın mısır ihracatına getirdiği ek tarifeye değinen Ergezen, "Bu da önümüzdeki dönem tedarik sıkıntıları nedeniyle fiyatları yukarı itmeye devam edebilir." ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.535 Değişim: 0,09% Hacim : 27.717 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.531 04.02.2021 Yüksek 1.545
Açılış: 1.538
7,1312 Değişim: -0,46%
Düşük 7,0970 04.02.2021 Yüksek 7,1780
Açılış: 7,1645
8,5419 Değişim: -0,97%
Düşük 8,5145 04.02.2021 Yüksek 8,6563
Açılış: 8,6256
411,18 Değişim: -2,58%
Düşük 408,70 04.02.2021 Yüksek 422,63
Açılış: 422,08
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.