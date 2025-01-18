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Çin'den yeni keşif! 15 kuyu faaliyete geçti

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#Çin#Keşif#Kaya Gazı
Çinden yeni keşif 15 kuyu faaliyete geçti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 08:35

Çin'in en büyük kaya gazı sahası 15 yeni kuyuyu faaliyete geçirdi.

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Çin'in en büyük petrol rafinerisi olan geliştiricisi Sinopec, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan Fuling şeyl gazı sahasının bu yıl 15 yeni kuyuyu faaliyete geçirdiğini ve günlük gaz üretimini 600.000 metreküp artırdığını söyledi.

Bu kuyuların eklenmesiyle, Fuling gaz sahası şu anda günde 25 milyon metreküpten fazla şeyl gazı üretiyor ve bu da yaklaşık 50 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

Fuling gaz sahası, 1 trilyon metreküpü aşan kanıtlanmış şeyl gazı rezervlerine sahiptir. 2024 yılında yıllık üretimi 8,5 milyar metreküpü aştı.

Çin'in 2014 yılında ticari gelişime giren ilk büyük ölçekli şeyl gazı sahası olan Fuling gaz sahası, Çin'deki Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı boyunca 70'den fazla şehir için temiz bir enerji kaynağı haline geldi.

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#Çin#Keşif#Kaya Gazı

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