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Bitcoin fiyatları 5 ayın dibini gördü

22.06.2021 - 15:44 | Son Güncelleme :
Bitcoin fiyatları 5 ayın dibini gördü | Emtia Haberleri

Bitcoin fiyatları, ocak ayından bu yana ilk kez 30 bin doların altına geriledi.

Bitcoin fiyatları, Çin’den gelen haber akışı ile birlikte hafta başından bu yana yüzde 17'den fazla gerileyerek ocak ayından beri en düşük seviyeyi gördü. Bitcoin en düşük 29 bin 827 dolar seviyesine kadar gerilerken; saat 15.48 itibarıyla yüzde 8,68 oranında düşüşle 29 bin 844 dolar seviyesinde hareket etti.

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Ethereum fiyatları ise, 1766 dolar seviyesine kadar gerileyerek 31 Mart tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Ethereum şu dakikalarda yüzde 8.08 oranında düşüşle 1786 dolar seviyesinde hareket etti.

ÇİN'DEN GELEN HABERLER BASKI OLUŞTURDU

Çin'in bankalar ve Alipay'e kripto para işlemi yapmama çağrısı, maden kapanmaları ve en büyük 3. bankasının kripto para işlemlerini yasaklaması kripto paralar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

Çin'in Sichuan eyaletinde kripto para madenciliği yasaklandı. Eyalet yetkilileri kripto para projelerinin kapatılması emrini verdi. Sichuan, Çin'de en çok kripto para madenciliği yapılan ikinci bölge olarak biliniyor.


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