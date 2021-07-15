‹ Önceki Haber Fed: ABD ekonomisi daha da güçlendi Fed: ABD ekonomisi daha da güçlendi Sonraki Haber › Ford Otosan'a 650 milyon Euro'luk sendikasyon kredisi Ford Otosan'a 650 milyon Euro'luk sendikasyon kredisi

BAE: OPEC ile henüz bir anlaşmaya varılamadı

15.07.2021 - 09:43 | Son Güncelleme :
BAE: OPEC ile henüz bir anlaşmaya varılamadı | Emtia Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Alt Yapı Bakanlığı, ülkesi ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu arasındaki müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "üretim kotası" konusunda anlaşmaya varıldığı söylentilerini yalanladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili medyada çıkan haberlerin takip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "İlgili taraflar arasında yapıcı müzakereler devam ediyor. OPEC grubu ile henüz bir anlaşmaya varılmadı." ifadeleri kullanıldı. Amerikan "Bloomberg" haber ajansı, BAE'nin ağustos ayından itibaren üretim kısıtlamalarını gevşetmek üzere "OPEC " ile uzlaşıya vardığını yazmıştı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Haberde, BAE'nin günlük petrol üretimini 3,1 milyon varilden 3,65 milyon varile çıkarması konusunda anlaşıldığı ifade edilmişti. Temmuz ayı başında gerçekleştirilen görüşmelerde ağustos ayı itibarıyla uygulanacak üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine
5 Temmuz'da üçüncü kez bir araya gelmesi planlanan OPEC grubu, üye ülkeler arasında uzlaşmaya varılamaması sonucunda sürpriz bir kararla 18. Bakanlar Toplantısı’nı iptal etmişti.

Görüşmelerde ağustos-aralık döneminde petrol üretiminin her ay günlük 400 bin varil artırılması ve mevcut üretim kesintisi anlaşmasının 2022 yılı sonuna kadar uzatılması önerisi, üye ülkelerin çoğunluğu tarafından desteklense de görüşmeler Birleşik Arap Emirlikleri’nin "üretim kotasının artırılması" isteği üzerine sonuçsuz kalmıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.367 Değişim: 1,52% Hacim : 10.464 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.349 14.07.2021 Yüksek 1.369
Açılış: 1.349
8,5628 Değişim: -0,25%
Düşük 8,5476 15.07.2021 Yüksek 8,5945
Açılış: 8,5846
10,1382 Değişim: -0,30%
Düşük 10,1271 15.07.2021 Yüksek 10,2012
Açılış: 10,1684
502,78 Değişim: -0,34%
Düşük 502,13 15.07.2021 Yüksek 506,40
Açılış: 504,51
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.