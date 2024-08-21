Altın güçlü seyrediyor | Emtia Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirme ihtimaline yönelik olarak altın fiyatları yükseliş gösteriyor.

Altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyrediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentileri altına alım getirdi.

Ons altın güne 2513 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2510 dolar, en yüksek de 2520 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2517 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise güne 2738 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2736 lira, en yüksek de 2751 lira seviyesi görüldü. Gram altın şu sıralar 2743 liradan alıcı buluyor.

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