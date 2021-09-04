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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

04.09.2021 - 10:31
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı | Emtia Haberleri

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 16 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Ağustos-3 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 16 azalarak 394'e geriledi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 213 arttı.

Perşembe gününü 73,03 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,46 dolar seviyesinde tamamladı.

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Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 69,12 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 69,99 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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