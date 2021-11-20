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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

20.11.2021 - 09:59
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı | Emtia Haberleri

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-19 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre 7 adet artarak 461'e yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 230 adet arttı.

Perşembe gününü 81,84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,89 dolar seviyesinde tamamladı.

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Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 76,10 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 79,01 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


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