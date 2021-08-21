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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

21.08.2021 - 09:08
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı | Emtia Haberleri

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 adet arttı.

 

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre 8 adet artarak 405'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 222 adet arttı.
Perşembe gününü 66,45 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 64,97 dolar seviyesinde tamamladı.

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Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 61,86 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 63,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

 


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